Перспективы дает образование. Как в Подмосковье готовят школьников

Качественное образование — будущее детей, поэтому в Московской области этому уделяют большое внимание. За последние семь лет в регионе появилось 150 новых школ, в каждом муниципалитете возводятся пристройки, идет ликвидация второй смены. Особенно щепетильно в Подмосковье выбирают школьных учителей. Об этом в прямом эфире телеканала «360» рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Хороший учитель — залог успеха

Педагоги — главный элемент качественного образования. Они не только дают детям знания, но и определяют статус школы. Ежегодно в Подмосковье составляют рейтинг учебных заведений и распределяют их по специальным зонам: красным, желтым и зеленым. Последняя — самая престижная. По словам губернатора, чтобы в нее попасть, нужно соответствовать определенным критериям. Там высчитываются результаты экзаменов, олимпиад, проверочных работ. Учитываются личные достижения учителей и сотрудничество с вузами. Рейтинг за 2020-й год был опубликован сегодня.

Зеленая зона — это набор требований, которые дают качественное образование. Там, конечно, важна еще и форма, но ключевое — это содержание. Когда мы в первый раз предложили рейтинг, учителя и директора без особого восторга встретили такой подход. Но с течением времени мы видим, какого успеха добились наши школы. И особые слова благодарности тем руководителям, которые проделали огромную работу. Когда-то в рейтинге было 57 или 67 школ, а сегодня 512. 512 школ в зеленой зоне — это значит, что ребята получают качественное образование, они поступают в лучшие вузы, имеют перспективы реализовать свои планы Андрей Воробьев. отметил губернатор

Одним из ярких примеров первоклассной работы преподавателей можно назвать Воскресенский лицей № 22. За год в рейтинге школ ему удалось переместился с 322-го на 14-е место. Директор лицея Андрей Копцов решил полностью реформировать существующую там систему, нанял новых учителей и ввел другие правила. Результат не заставил себя ждать. Главной особенностью учебного заведения теперь является возможность учить языки с их носителями — лицей сотрудничает с Коломенским государственным социально-гуманитарным университетом.

«Мы сотрудничаем с ними второй год — и вот он результат. Сотрудничаем по трем предметам: математика, литература и иностранные языки. Это предметы, по которым мы были чуть слабее, чем по остальным. 100 самых заинтересованных и способных ребят могут изучать три языка (английский, французский, китайский) с носителями на безвозмездной основе. Носители языка приезжают к ребятам в лицей, а в следующий раз сами школьники едут в вуз и в его стенах занимаются. Это абсолютно живые, а не академические занятия», — поделился Андрей Копцов.

Источник фото: телеканал «360»

Новый год — новая школа

В Подмосковье, кроме того, полным ходом, несмотря на кризис, идет строительство новых школ. Каждый год в регионе в среднем прибавляется 40 000 школьников, и для каждого из них регион считает своим долгом создать комфортные условия. Ожидается, что строящиеся корпуса и пристройки дадут 11 000 новых мест. Более того, проблемы каждого городского округа стараются решать индивидуально.

«У нас в этом году к 1 сентября большая программа — мы должны завершить строительство 16-ти школ, шести детсадов и двух объектов допобразования. На сегодняшний день, несмотря на все сложности, нам удалось преодолеть большой путь — уже 13 школ готовы к открытию. Также мы подготовили к открытию четыре детских сада и полностью завершили строительство объектов допобразования. Мы в каждой школе работаем с директорами — спрашиваем, что нужно сделать дополнительно, что не было учтено в проекте. Подготовили все школы к линейке», — сообщил министр строительства Московской области Владимир Локтев.

Также завершается строительство новой школы в поселке Пески под Коломной — 1 сентября там откроют современное здание на 500 мест. К концу года в Подмосковье появится еще 17 школ, 7-8 из них планируют открыть уже в ноябре.