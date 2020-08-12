Лыжную трассу проложат в Пестовском парке Балашихи. Он масштабно преобразился за два года

Парк стали благоустраивать в 2018 году. Полностью преобразили уже партерную часть — это восемь гектаров. За два года сделали амфитеатр, спортивные сооружения, три детские площадки, кафе и большую площадь в центре.

От мусора очистили 20 гектаров леса и убрали порядка 3,5 тысячи сухих деревьев. Об этом губернатору области доложила директор «Объединенной дирекции парков» Александра Медведева.

Население от парка уже в восторге. За три года у нас более чем в десять раз здесь повысилась посещаемость. В год у нас где-то один миллион посетителей Александра Медведева.

А осенью начнется последний этап. Лесную часть парка сохранят, но в ней сделают лыжнороллерную трассу. Она протянется почти на три километра. Кроме того, откроют прокат инвентаря.

«Запрос на это у нас уже многолетний. Думаю, парк будет точкой притяжения жителей всего нашего округа и гостей», — добавила Александра Медведева.

Парк занял 34,62 гектара земли. Благодаря благоустройству, здесь появилось несколько разноплановых спортивных площадок. Это места для игры в баскетбол, теннис, волейбол и пинг-понг. Кроме того, установили комплекс тренажеров.

Для чистоты по всему парку появилось 120 скамеек и столько же урн. За два года обустроили сцену, высадили газоны, кустарники и деревья.

Во время визита в парк Андрей Воробьев пообщался с местными жителями, молодежью и опробовал тренажеры со спортивными игровыми площадками. Сами ребята рассказали губернатору, как проводят здесь досуг и попросили записать видео с молодежным жестом приветствия.

По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе проводят программу «Парки Подмосковья». Таких пространств в этом году 14. Например, это парки в Красногорске, Домодедове, Павловском Посаде, Истре, Люберцах и других округах. Все работы планируют завершить к сентябрю.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что, несмотря на пандемию, преобразятся 46 общественных мест до конца этого года.