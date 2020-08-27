Учиться интересно и безопасно. Как изменится жизнь подмосковного школьника из-за пандемии коронавируса

Скоро 1 сентября, и ученики после долгого перерыва и учебы онлайн во время самоизоляции возвращаются в классы. В Подмосковье при организации учебного процесса самое пристальное внимание уделяется безопасности. Как заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире «360», главное — это контроль за температурой и наличие защитных масок.

Школа в Лесном городке в Одинцове — одна из самых больших в Подмосковье, она рассчитана на 1,7 тысячи учеников. Директор учебного заведения Иван Шушин заверил, что 1 сентября торжественные линейки и праздничные мероприятия будут проведены с соблюдением всех санитарных норм. Чтобы уменьшить количество одновременно присутствующих на линейке учеников, торжественное построение проведут для разных классов в разное время. Для соблюдения социальной дистанции нанесут специальную разметку. Родители учеников обязаны будут надеть маски, а вот дети будут без них. Все праздничные мероприятия пройдут на улице.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заметил, что соблюдать социальную дистанцию в школе крайне проблематично, поэтому ключевое — это контроль температуры и наличие масок. А вот от избыточных и нелепых мер безопасности глава Подмосковья призвал отказаться. И обратил на это особое внимание министра образования региона Ирины Каклюгиной: «То, что нелепо, не должно быть вообще, и 1 сентября в частности. Да, нужно соблюдать все меры безопасности. Но пожалуйста, без перебора, чтобы не было раздражения».

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Учительница начальных классов Екатерина Стриковцова преподает в школе уже 20 лет. В этом году у нее уже шестой набор, 35 учеников.

«Мы готовы организовать не только интересный, но и безопасный учебный процесс. В классе установлена обеззараживающая лампа, а также санитарный уголок, где есть все необходимое для обеспечения безопасности», — рассказала Екатерина Николаевна. По ее словам, ученики будут заниматься без масок, а вот у педагога маска обязательно будет: для индивидуальных занятий с ребятами и выхода из кабинета.

Андрей Воробьев сделал акцент на необходимости защищать не только учеников, но и их родителей, особенно старшее поколение. Для этого всех детей нужно научить правильно обрабатывать руки дезинфицирующими средствами. По словам главы региона, сейчас при активном тестировании в день выявляется 140-145 случаев заражения COVID-19, это стабильно низкий показатель.

В новом учебном году подмосковные школы откроются с учетом соблюдения всех мер безопасности. У входящих проверят температуру, а школьные помещения будут регулярно дезинфицировать. Педагоги сдадут тест на коронавирус и обязательно наденут маски во время индивидуальной работы со школьниками.