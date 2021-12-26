Вопрос закрыт. Воробьев заявил, что в Подмосковье больше не будет мусорных свалок

На территории Подмосковья больше не будет свалок мусора. Все отходы отправляются на переработку, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Тема закрыта, и та беда, которая была в Серпухове и в Волоколамске, Можайске и Чехове, в Пушкинском округе, — все сегодня рекультивируется», — сказал губернатор в эфире «России 1».​

Московская область стала первым российским регионом, где были закрыты все мусорные полигоны и запущен полноценный раздельный сбор мусора. Также в Подмосковье была запущена современная система переработки отходов, в которую входит несколько КПО.

Реформа обращения с отходами стартовала в 2019 году. К 10 современным комплексам для переработки мусора в 2022 году прибавится еще один.

По словам вице-губернатора области Евгения Хромушина, в 2018 году в Подмосковье было более 20 работающих полигонов. Но за три года обстановка кардинально изменилась. Все закрытые объекты рекультивируют. Хотя это сложная и дорогостоящая работа, у региона предусмотрены средства на эти цели.