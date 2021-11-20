Мусорный полигон «Слизнево» под Наро-Фоминском закрыли еще в 2013 году. Теперь там закончена рекультивация — то есть мероприятия, позволяющие окончательно убрать мусор и восстановить землю. И на месте свалки появился зеленый холм.

Источник фото: телеканал «360»

Судьба слизневской свалки

Холм, бетонные и отсыпанные гравием дороги — все, что осталось от полигона ТБО «Слизнево». Полигон — а в народе просто слизневская свалка — в буквальном смысле отравлял жизнь жителям окрестных деревень и дачникам несколько десятков лет.

Окрестности деревни Слизнево всегда славились природным великолепием: обилием грибов и ягод в лесах, живописными видами на излучину реки Нара. Поэтому многолетнее соседство с полигоном ТБО для местных жителей превратилось в настоящий кошмар. Люди жаловался, что дым висел над деревней и было невозможно открыть форточку.

«Ночью, особенно после 23:00, — вся деревня в дымке! Дышать невозможно, уж не говоря о том, чтоб открыть окно или форточку. Вызывали многим скорые — так плохо было», — рассказывал староста деревни Слизнево Геннадий Гражданкин.

Теперь он говорит иначе.

Не только я — все — испытываем чувство радости и не верим! Но верим свои глазам — то, что сейчас… Птички редкие появились, которые забыли деревню давно. Снегири, другие. Природа оживает! Геннадий Гражданкин староста деревни Слизнево.

Источник фото: телеканал «360»

Рекультивация

Полигон закрыли еще в 2013 году, но процессы гниения мусора, выделения свалочных газов и образования смога было уже не остановить. Помочь могла только полная рекультивация, которая стартовала осенью 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» и госпрограммы «Экология и окружающая среда Подмосковья».

Рекультивация была проведена с использованием самых передовых технологических решений. Мусор собрали в тело полигона, накрыли толстым защитным экраном из нескольких изолирующих слоев, а сверху — плодородной почвой с семенами газонной травы.

Теперь свалочный газ из тела полигона отводится с помощью специальных скважин, а фильтрат собирается со всего периметра и очищается.

Источник фото: телеканал «360»

Как рассказал исполнительный директор компании «Техноконцепт» — генерального подрядчика по рекультивации полигона ТБО «Слизнево» — Григорий Павленко, во время рекультивации контроль над чистотой воздуха был очень строгим.

«Ежемесячно проводились замеры проб воздуха в различных наветренных, подветренных территориях, проверялось, чтобы не было превышений по каким-либо показателям. В период строительства никаких превышений зафиксировано не было, даже в самую жаркую погоду. И после строительства органы природоохранной прокуратуры проводили мониторинг — брали пробы воды в реке, воздуха на всех частях полигона и за его пределами, пробы грунта. По всем показателям — все в норме и целевые установки были достигнуты», — сказал Павленко.

Источник фото: телеканал «360»

Рекультивация ТБО Слизнево и подобных полигонов на территории Подмосковья находится под пристальным вниманием властей. Все мусорные полигоны региона должны быть рекультивированы до 2030 года.

По муниципальному контракта общая стоимость работ по рекультивации Слизнево составила миллиард и 246 тысяч рублей. Работы по контракту выполнены, и полигон передается эксплуатирующей организации. Скоро будет решен вопрос о дальнейшем использовании территории.