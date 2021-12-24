Фабрика в Лобне первой в России начала производство упаковки с растительными полимерами

Компания Tetra Pak запустила в Московской области линию по производству упаковки с полимерами на основе растительного сырья. Фабрика в Лобне стала первым производством с такой технологией в России и странах ЕАЭС. По словам зампредседателя правительства Подмосковья Вячеслава Духина, это очень важный шаг для развития более экологического производства в регионе.

Ранее подобная упаковка производилась для российского рынка на мощностях Tetra Pak в Германии, Италии и Испании. Теперь ее будут изготавливать в Московской области. Для этого фабрику в Лобне модернизировали и оснастили оборудованием, которое позволяет настроить бесперебойное производство упаковки с использованием полимеров растительного происхождения в больших объемах.

«Это первая не только на этом предприятии, но и в Московской области линия по производству упаковки из растительного сырья. Конечно, с точки зрения зеленой повестки, которая становится все более и более актуальной, это очень важная история», — подчеркнул Духин.

Источник фото: телеканал «360»

Он напомнил, что в Подмосковье этому вопросу уделяется повышенное внимание. Так, Московская область стала первым регионом в России, где были закрыты все полигоны, появившиеся еще в советское время и в буквальном смысле отравлявшие жизнь жителям. Также в Подмосковье была запущена современная система переработки отходов, в которую входит несколько КПО. Помимо этого, Московская область первой в стране запустила полноценную систему раздельного сбора мусора.

Следующий этап — это развитие дальнейшей переработки. А предприятия, которые производят упаковку, могут внести очень существенный вклад, производя то, что перерабатывать и утилизировать в дальнейшем будет легко. Tetra Pak в этом смысле делает очень важный шаг, и хочется надеяться, что другие участники отрасли за ними последуют Вячеслав Духин заместитель председателя правительства Подмосковья.

По его словам, продукция в новой упаковке уже есть на полках магазинов, постепенно ее будет становиться больше. Духин выразил надежду, что производство будет расширяться в дальнейшем, а другие производители упаковки последуют этому примеру.

В ответе за упаковку

Духин напомнил, что через некоторое время в России будет запущен механизм расширенной ответственности производителей. Он поменяет правила на этом рынке и сделает так, что производитель будет отвечать за утилизацию всего объема продукции, которую импортировал или произвел в России.

«Мы считаем, что этот принцип справедлив, потому что при такой ситуации стоимость будет распределяться равномерно. Конечно, она в значительной степени будет заложена в цену продукции, но такова мировая практика. Так происходит в развитых странах, и это позволяет распределить стоимость переработки справедливым образом», — подчеркнул он.

Директор фабрики Дмитрий Блинов также обратил внимание на тенденцию по производству упаковки с минимальным вредом окружающей среде.

«У Tetra Pak упаковка картонная в базе своей. Картон у нас уже производится из 100% возобновляемого леса. Далее в структуре упаковки есть часть полимеров, часть фольги. Но 70% — это картон, остальное по большей части пластик. Он традиционно производится из нефти, но сейчас мы видим, что появились технологии производства полимера из сахарного тростника», — пояснил он.

Дальнейшая задача — увеличить производственные мощности примерно на 15%, и у предприятия есть план, как это сделать в ближайшие год-два. Это позволит создать дополнительные рабочие места.

Блинов обратил внимание, что все отходы фабрики также перерабатываются, из них можно производить и стеновые панели для фасадов, добавки для асфальта. Словом, область применения переработанного сырья достаточно большая.