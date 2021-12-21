Еще один комплекс переработки отходов откроют в Подмосковье через неделю. Он станет 11-м

Реформа обращения с отходами началась в Подмосковье еще в 2019 году, и сейчас регион занимает лидирующие позиции в этом направлении. Министр ЖКХ области Антон Велиховский отметил, что к 10 современным комплексам для переработки мусора вскоре прибавится еще один.

Он напомнил, что все мусорные полигоны Московской области уже закрыли. Это позволило перейти к стандарту, когда 20% от вторичного сырья идет на переработку, 30% — на производство компоста, а 50% — на временное захоронение в специальных чашах.

Мы имеем 10 современных КПО, а буквально через неделю ждем открытие 11-го, но плюс к этому ожидается ввод в эксплуатацию вторых очередей на действующих комплексах Антон Велиховский.

В результате замкнут цикл переработки отходов. Их превратят в полезные фракции на рынке вторичного сырья.

«С 2019 года уже 4,9 миллиона тонн не попало на захоронение. Чтобы было понятно, приведу пример. Если загрузить весь этот объем в железнодорожные составы, то этот поезд растянется от Москвы до Омска», — подчеркнул Велиховский.

Он добавил, что на КПО автоматические технологии заменили собой ручной труд. Также они позволили снизить негативное воздействие пищевых отходов на экологию, превратив их в инертный грунт.