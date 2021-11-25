Состояние рекультивированного полигона проверили в Дубне

Год прошел с момента окончания работ по рекультивации правобережного полигона в Дубне. Географически он находится в центре города, рядом — СНТ «Весна». Сегодня проверить, как подрядчик выполняет гарантийные обязательства и в каком состоянии полигон, приехали представители администрации, депутаты и садоводы.

Год назад здесь кипела работа — сверху полигона установили несколько защитных слоев: грунт, геосинтетический материал, глина, георешетка, плодородный грунт. В итоге 380 тысяч тонн мусора законсервировали. Но точку ставить рано. Продолжают работать скважины пассивной дегазации, а в специальные цистерны все еще собираются фильтрационные воды.

Источник фото: телеканал «360»

«В рамках обслуживания полигона у нас есть заключенные договоры на охрану, с вневедомственной охраной у нас заключен договор, и мы заключили договор на утилизацию фильтрата, который собирается», — сказал глава г. о. Дубна Сергей Куликов.

Источник фото: телеканал «360»

На встрече депутат Московской областной думы Александр Орлов рассказал, что в рамках программы «Чистая страна» в следующем году каждый полигон должен получить средства на содержание.

«Надо за самим телом смотреть и наблюдать. Иногда замерять выбросы, если кто-то что-то почувствует, какой-то запах — это и есть содержание полигона, чтобы он пять лет вел себя так, как запланировано по проекту. И после этого мы сделаем определенные замеры и поймем, что аэробные процессы внутри все закончены и эту территорию город может использовать для будущих целей», — сказал депутат Мособлдумы Александр Орлов.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас полигон находится в нормативном состоянии, подрядчик выполняет все гарантийные обязательства. Следующая проверка состоится через два-три месяца. Через пять лет, когда второй этап рекультивации завершится, в городской администрации проведут встречу с жителями, чтобы вместе решить, как будет благоустроено это место.