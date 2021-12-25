Подмосковные школьники получили подарки за сбор вторсырья в экопунктах

Учеников из Подольска, Химок, Балашихи, Мытищ, Домодедова и Королева наградили за сбор вторсырья и поддержку проекта экопунктов в школах. Об этом рассказали в пресс-службе МинЖКХ Подмосковья.

В сборе тары принимали участие более пяти тысяч школьников. Победителем акции «Сдал отходы — получил подарки» стал ученик пятого класса Макар Толочек из Домодедова. За четыре месяца он сдал почти пять тысяч банок и бутылок. Из таких отходов будут делать полезные вещи, к примеру, велосипеды и одежду, рассказал вице-губернатор региона Евгений Хромушин.

«Прошло совсем немного времени, как мы установили первые экопункты в подмосковных школах, за это мы благодарны компании „РТ-Инвест“. У нас уже есть ощутимые результаты — подмосковные школьники сдали почти 280 тысяч пластиковых бутылок и алюминиевых банок», — отметил он.

Подарки ученикам вручили в Доме правительства Московской области. В торжественной церемонии принял участие генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов. Призы получили 13 победителей.

Акция длилась четыре месяца. В это время ученики сдавали тару в экопункты. За каждую бутылку или банку им начислялись баллы, которые суммировались в программе лояльности. В результате акции самые активные участники, отправившие на переработку наибольшее число пластика и алюминия, получили подарки.

«В сентябре этого года 50 школ были оборудованы такими экопунктами. Сейчас мы увеличили эту программу, еще порядка 100 дополнительных точек уже появились в школах», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Экопункты устанавливаются не только в школах, но и в общественных пространствах, государственных учреждениях. На сегодняшний день на территории Московской области их уже более 300. Через них было собрано 3,7 миллиона единиц пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Это почти 117 тонн вторичного сырья.

Шипелов напомнил, что Московская область стала первым регионом, который динамично развивает современный и технологичный раздельный сбор через роботизированные экопункты. Это позволяет до 90% тары из-под напитков возвращать обратно в оборот.

«Полученное сырье сразу отправляется на переработку. И важно, что, проводя такие акции, мы видим искренний интерес детей к раздельному сбору и сохранению ресурсов», — подчеркнул он.

Весь объем вторичных материальных ресурсов, собранных через экопункты, не требует дополнительной сортировки. Это на 100% чистое вторсырье.