Мособлдума: школы-флагманы в Подмосковье помогут другим повысить свой уровень

В каждом городском округе Московской области должна появиться школа-флагман, которая станет местным центром образования. Как отметил губернатор Андрей Воробьев во время ежегодного обращения к жителям, именно там ученики смогут обмениваться достижениями, а педагоги — опытом.

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов подчеркнул, что образование в Подмосковье занимает высокие места по всем мировым системам оценки.

«Важно, чтобы опытные учителя могли делиться своими наработками с теми, кто только начинает свой педагогический путь. И если таким местом станут заявленные школы-флагманы, это поможет каким-то школам подняться на более высокий уровень, а каким-то — выйти из красной зоны», — сказал Олег Рожнов.

По словам члена профильного комитета Мособлдумы Линары Самединовой, не менее важно привлекать на работу в кружки лучших педагогов — тех, кто разговаривает с детьми на одном языке, имеет высокие рейтинги на «Профи.ру».

«Дополнительное внеурочное образование — это не обязательное занятие, куда должны ходить все, а по желанию. И зачастую именно там помогают раскрыть таланты, способности ребенка. Это в дальнейшем помогает ему, например, определиться с профессией», — отметила Линара Самединова.

В Московской области ежегодно количество школьников увеличивается на 40 тысяч, поэтому в регионе и дальше будут продолжать держать заданный темп по строительству образовательных учреждений — не менее 30 объектов в год.

Также в Подмосковье продолжится активное строительство детсадов, будут появляться и мини-сады. По словам Андрея Воробьева, до конца года в регионе появится 27 мини-детсадов. В них смогут пойти около трех тысяч детей.

«Это большое подспорье для работающих мам и пап. Ведь на строительство стандартных детских садов может уходить больше года, а места нужны в данный момент. По словам губернатора, такие мини-сады помогут прилично снизить очередность, так как на их обустройство потребуется несколько месяцев», — сказала Линара Самединова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона 27 апреля. Во время выступления глава Московской области рассказал, как и кому власти Подмосковья будут начислять выплаты, сколько детских садов, школ, больниц и других соцобъектов откроется в этом году, сколько построят и отремонтируют дорог, и ответил на многие другие актуальные вопросы.