Школа-флагман появится в каждом округе Подмосковья

В каждом округе Подмосковья появится своя школа-флагман. Она будет главным местным центром образования, в котором педагоги смогут обмениваться лучшими наработками, а ученики — достижениями. Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал во время ежегодного обращения к жителям.

Он подчеркнул, что подмосковный уровень образования сохраняет высокое мировое признание. В международных системах оценки, таких как PIRLS и TIMSS, регион близок к топ-5.

«У нас традиционно высокие показатели в сфере образования. Спасибо за это нашим учителям. В мировых рейтингах Московская область на шестом месте», — сказал губернатор.

За прошлый год в Подмосковье открыли 34 школы. Десятки новых появятся и в 2021-м. При этом, по словам Воробьева, для каждого городского округа постепенно создадут свой флагманский образовательный центр.

Мы видим, что там, где появляется школа-флагман, где директора могут обмениться опытом, учителя — перенимать навыки, результаты выглядят у учеников хорошо, заметно лучше. В каждом городе появляется школа-лидер, школа-флагман Андрей Воробьев.

Воробьев отметил, что в Подмосковье уже есть такие примеры. Среди них физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном.

Вскоре он станет образовательным центром мирового уровня — там создадут современный кластер. У лицея появятся новые лаборатории, лектории, а к 2023 году здесь откроют масштабный технопарк. Так он сможет обучить в два раза больше будущих ученых России.

Еще больше школ и детских садов

По словам главы Подмосковья, всегда есть над чем работать дальше. Например, регион взял курс на досрочное строительство образовательных центров.

Вместе с тем власти Подмосковья ищут новые решения, чтобы обеспечить ребенка местом в детском саду не через год или два, а, например, уже через месяц.

Одно из решений — мини-сады. До конца года на территориях наших муниципалитетов 27 таких садов и три тысячи мест создадим. Чаще всего они расположены на первых этажах. Стараемся делать их красивыми, светлыми и уютными Андрей Воробьев.

Разница между палисадиком и обычным детским садом состоит в том, что для стандартного нужна большая территория, а в некоторых округах пока что нет свободных для этого земель. И чтобы можно было быстрее сократить очередь ребят, подбирают светлые и уютные пространства в готовых зданиях.