«Останавливаться некогда». Роднина назвала главные темы обращения губернатора к жителям Подмосковья

Московская область часто является флагманом новых удачных программ для улучшения жизни людей. Позже они становятся федеральными проектами. Такое мнение депутат Государственной думы Ирина Роднина высказала после обращения губернатора региона Андрея Воробьева к жителям.

«Очень многие программы, которые стали федеральными, начинались в Московской области. Это и подъезды, и парковая система, и вопросы экологии, чистой воды. Все эти темы были сегодня четко показаны: куда мы должны идти. Останавливаться некогда», — заявила Роднина.

По ее словам, прошлый год всем наглядно показал, что останавливаться опасно. Легендарная фигуристка отметила важность того, чтобы вся медицина в Московской области находилась в шаговой доступности: и большие поликлиники, и больницы, и детские отделения. Также важно, чтобы в распоряжении врачей было достаточно реанимобилей, машин скорой помощи.

Роднина отметила в обращении Воробьева слова о необходимости обеспечить регион достаточным количеством детских садов, школ, дорог.

«Когда-то мы хвалились, что Москва — столица многих видов транспорта. Но вот как раз все эти поезда, каналы, шоссейные дороги пересекают в первую очередь именно Московскую область, создавая сложности и проблемы. И вот решение всех проблем именно в плане доступности — чтобы не было пробок, чтобы было комфортно и качественно. Это одна из, наверное, важнейших задач Подмосковья», — сказала она.

По ее словам, власти должны сделать все, чтобы пожелания людей стали реальностью.