Брынцалов: Подмосковье ждут перемены, которые лягут в основу дальнейшего экономического прогресса

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил с обращением к жителям Подмосковья. Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, в связи с непростой ситуацией и незапланированными большими тратами в 2020 году необходимы принципиально новые подходы в 2021-м. Перемены и позитивные изменения должны быть заметны во всех сферах, подчеркнул Брынцалов.

«Прошлый год был очень непростым, пандемия коронавируса отразилась на всех сферах жизни Подмосковья. Совместными усилиями всех уровней и ветвей власти и благодаря поддержке федерального центра нам удалось выйти из того сложного периода с относительно небольшими потерями. Однако экономика региона пострадала довольно ощутимо — бюджет недополучил порядка 50 миллиардов рублей. И еще 60 миллиардов мы направили на борьбу с COVID-19», — отметил председатель Мособлдумы.

В связи с этим в текущем году необходимо применять новые подходы для развития во всех сферах жизни, в частности, медицине и образовании, социальной поддержке, экологии. Нужен постоянный диалог с бизнесом — это ключевые темы, которые затронул губернатор и которым в области традиционно уделяется внимание, добавил Брынцалов.

«Наша задача, как и властей всех уровней, — создать условия для постоянного развития во всех направлениях, в том числе и законодательные», — сказал председатель Мособлдумы.

Перемены, позитивные изменения должны быть заметны и ощутимы для наших граждан по всем направлениям жизни Подмосковья. Этот тезис стал главным в послании президента, и этот же приоритет ляжет в основу программы ближайшего и перспективного развития Московской области Игорь Брынцалов председатель Мособлдумы.

Модернизация затронет службу скорой и паллиативной помощи, будут построены новые объекты здравоохранения, обновлена дорожная инфраструктура. Среди ключевых задач решение проблем в сфере ЖКХ, старт программы реновации, создание новых парков, обустройство экопунктов и новая программа «100 прудов и озер», сообщил Игорь Брынцалов.

«Подмосковье ждут огромные, значимые, востребованные перемены, которые лягут в основу дальнейшего экономического и социального прогресса Подмосковья», — резюмировал председатель Мособлдумы.