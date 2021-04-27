Инвесторов в области сельского хозяйства будут поддерживать в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время ежегодного обращения к жителям отдельно остановился на сфере сельского хозяйства. В агросфере планируется внедрять новые технологии, поддерживать профильных инвесторов и создавать новые рабочие места.

Новые технологии

Все больше земель в Подмосковье вовлекается в сельхозоборот. Как отметил Андрей Воробьев, это делает отрасль мощной точкой роста. Так, в 2013 году площадь сельхозугодий составляла 645 тысяч гектаров, а в 2020 году — уже 1,1 миллиона гектаров. Большие успехи у региона и в производстве продовольственных товаров: на сегодняшний день Московская область — лидер в стране по производству сыра, овощей и хлебобулочной продукции.

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян подчеркнул, что за этими результатами стоят труд тысяч аграриев и выстроенные в регионе алгоритмы эффективной мотивации сельскохозяйственных производителей.

Приоритет сегодня — постоянно повышать удельную отдачу продукции с одного гектара работающих угодий, внедряя новейшие технологии, оборудование, используя современные селекционные разработки, так как эффективность производства напрямую влияет на конкурентоспособность производимой нами продукции и на отечественном, и на иностранных рынках, которые нам предстоит осваивать Сергей Керселян председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка.

Источник фото: Константин Семенец

Поддержка сельхозинвесторов

Во время обращения Андрей Воробьев предложил поддержать инвесторов в области сельского хозяйства. Для тех, кто создает профильные рабочие места, будет действовать специальная программа поддержки: налоговые преференции и земля за 7,5% от кадастровой стоимости.

«Это будет отличным стимулом для отрасли. Инвестиции в сельское хозяйство — это сложный и долгий процесс, поскольку окупаемость, как правило, составляет несколько лет. И поддержка инвесторов крайне необходима, поскольку сельское хозяйство, его развитие — залог продовольственной безопасности нашей страны», — отметил зампредседателя комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Игорь Исаев.

Источник фото: Константин Семенец

Налоговые бонусы для сельхозпроизводителей

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов напомнил, что в Подмосковье до конца года действует нулевая ставка для всех категорий налогоплательщиков единого сельскохозяйственного налога по видам деятельности, относящимся или приравненным к сельхозпроизводству, и продление этих «налоговых каникул» будет хорошим стимулом для отрасли. Мособлдума выйдет с соответствующей законодательной инициативой уже в ближайшее время.

Депутат добавил, что снижение налоговой нагрузки на сельхозпредприятия будет способствовать повышению инвестпривлекательности отрасли и, как следствие, росту количества таких предприятий.

Где работа — туда должны идти и налоги

В Московской области немало компаний, которые работают на территории региона, но платят налоги по месту прописки. Андрей Воробьев поставил задачу — все новые компании должны быть зарегистрированы именно в Подмосковье.

Как отметил заместитель председателя комитета Мособлдумы по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Владимир Жук, это позволит ощутимо пополнять бюджет, а значит, добиваться перемен в разных сферах.

«Экономика дает ресурс и для перемен, и для развития. Наша задача — продолжать ее дальше двигать. Для этого необходимо вести диалог с предпринимателями, встречать их как желанных гостей. У нас действует довольно много мер поддержки, и они дают результат: за год в Подмосковье появилось 1,5 тысячи новых предприятий. Это принесло бюджету восемь миллиардов рублей», — сказал Владимир Жук.

Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что власть создаст условия для постоянного развития во всех направлениях, в том числе и законодательные.