Воробьев обратился к жителям Подмосковья. Видео

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением для жителей Подмосковья. Видео выступления можно смотреть на YouTube.

В обращении губернатор Московской области ответил на такие важные для жителей региона вопросы, как и кому власти Подмосковья будут давать выплаты исходя из послания президента Федеральному собранию, сколько детских садов откроется, сколько дорог, больниц и других медицинских заведений начнет работать в этом году.

Также одна из важнейших тем — изменения в системе образования. Кроме того, на повестке дня вопросы о том, как сэкономить на оплате ЖКУ и как заработать на отходах.

Трансляцию обращения можно посмотреть на YouTube-канале главы региона, на YouTube-канале «360» или в эфире телеканала «360».