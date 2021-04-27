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    27 апреля 2021, 13:17

    Воробьев обратился к жителям Подмосковья. Видео

    Наза Салех Захи

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением для жителей Подмосковья. Видео выступления можно смотреть на YouTube.

    В обращении губернатор Московской области ответил на такие важные для жителей региона вопросы, как и кому власти Подмосковья будут давать выплаты исходя из послания президента Федеральному собранию, сколько детских садов откроется, сколько дорог, больниц и других медицинских заведений начнет работать в этом году.

    Также одна из важнейших тем — изменения в системе образования. Кроме того, на повестке дня вопросы о том, как сэкономить на оплате ЖКУ и как заработать на отходах.

    Трансляцию обращения можно посмотреть на YouTube-канале главы региона, на YouTube-канале «360» или в эфире телеканала «360».