«Медикаменты поступают в кратчайшие сроки». Минздрав ответил на слухи о недостатке лекарств в «Крокус Экспо»

Медики, работающие во временном госпитале «Крокус Экспо», обеспечены всем необходимым для лечения пациентов и защиты себя. Об этом сказали в Министерстве здравоохранения Московской области, комментируя публикации в СМИ о жалобах врачей.

«Информация, размещенная в некоторых СМИ, не соответствует действительности. Временный госпиталь в „Крокус Экспо“ начал работать с 12 мая этого года. На данный момент в нем проходят лечение порядка 350 пациентов. Во временном госпитале оборудовано 1040 коек: 920, оснащенных подачей кислорода, а также 120 — реанимационных с аппаратами ИВЛ», — объяснили «360» в пресс-службе Минздрава.

В министерстве подчеркнули, что у медиков есть все необходимые средства защиты: комбинезоны, костюмы, респираторы, медицинские маски, очки, шапочки, перчатки. Наличие средств защиты строго контролируется администрацией Красногорской больницы № 1.

Комментируя отсутствие лекарств, в Минздраве заверили, что лекарственные препараты, рекомендованные профильными ведомствами, закуплены во временный госпиталь в полном объеме.

Медикаменты поступают в медицинскую организацию по заявке главного врача в кратчайшие сроки Минздрав Московской области.

В ведомстве объяснили, что в госпитале работают сотрудники Красногорской больницы, а также медики из других регионов. Все они прошли дополнительное обучение. Каждому сотруднику в конце месяца будут выплачены все положенные деньги за лечение пациентов с коронавирусом. Кроме того, сотрудникам госпиталя предоставлено бесплатное проживание в гостинице и горячее питание.

Госпиталь в «Крокус Экспо» начал принимать пациентов 12 мая. Он рассчитан на лечение 1040 человек, 120 мест — реанимационные. Во временную больницу поставили аппараты ИВЛ, компьютерной томографии, УЗИ, ЭКГ, дезинфекционные камеры. Там даже есть своя лаборатория для экспресс-анализов.

В Московской области, по информации на 24 мая, выявили 33 тысячи случаев заражения коронавирусом.