Госпиталь в «Крокус Экспо» сможет принять более тысячи пациентов с COVID-19

В Красногорске всего за неделю переоборудовали выставочный комплекс «Крокус Экспо» в инфекционный стационар. 12 мая там начнут принимать пациентов с COVID-19. В госпитале подготовили 1040 коек.

В стационаре будут лечить в основном пациентов, у которых болезнь протекает не в тяжелой форме. В боксах — четырехместные палаты, 920 коек оборудовано кислородом. Еще 120 — аппаратами ИВЛ. В новой больнице будут работать более тысячи человек медицинского персонала.

Госпиталь расположился на площади 18 тысяч квадратных метров — это два с половиной футбольных поля.

Все в стационаре сделано так, чтобы оказывать помощь пациентам качественно и быстро. Палаты реанимации находятся рядом с инфекционными боксами. Если состояние больного резко ухудшится, его за секунды переведут сюда.

«Здесь есть все газы, кислород, вакуум, аппараты ИВЛ. Аппараты российского производства, качественные, мы на них сейчас уже отработали», — рассказал Константин Соболев, главный врач Красногорской городской больницы № 1.

Источник фото: телеканал «360»

В палате реанимации десять коек. Здесь будут лечить пациентов в состоянии средней тяжести. Нет никаких перегородок, чтобы медперсонал мог наблюдать за всеми. Постоянно тут будут находиться врач и две медсестры. Работать медики будут сменами по 12 часов.

Рядом расположены четырехместные палаты. Они рассчитаны на больных, у которых заболевание протекает не в тяжелой форме. Все койки тоже оборудованы кислородом. В боксах есть туалет и душ. В стационаре поддерживаются особенные условия — определенная влажность и температура.

Источник фото: телеканал «360»

«Во-первых, здесь нет сквозняков и достаточно комфортная температура — 24 градуса. Она создана за счет того, что здесь одна из самых современных вентиляционных систем. И будет обеззараживание два раза за сутки. Будут полностью меняться фильтры», — уточнил Константин Соболев, главный врач Красногорской городской больницы № 1.

Передвижные рентгеновские аппараты, собственная лаборатория и, конечно же, аппараты компьютерной томографии — здесь все новейшее оборудование.

Имеется и дезинфекционный рукав, он обрабатывает средства индивидуальной защиты антисептиками. Чтобы выйти в чистую зону, медперсонал будет проходить через него. Штат госпиталя насчитывает более тысячи человек.

Источник фото: телеканал «360»

12 мая госпиталь примет первых пациентов. Сюда привезут 30 человек с COVID-19.

Похожий госпиталь заработал в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке 7 мая. Он рассчитан на 1420 коек. Из них 20 реанимационные. К каждой койке подведен кислород, а для лечения пациентов в тяжелом состоянии здесь разместили аппараты искусственной вентиляции легких.

С 12 мая в Подмосковье начинает действовать масочный режим. Жители должны будут надевать медицинские маски перед выходом из дома. Это еще одна мера, которая поможет защитить жителей региона от вируса. И тогда, возможно, 1040 коек в новом госпитале не понадобятся.

Источник фото: телеканал «360»

Следить за соблюдением режима будут сотрудники правоохранительных органов и надзорных ведомств. Пока за нарушение начнут только предупреждать, но позже за отсутствие средств защиты оштрафуют на четыре тысячи рублей.