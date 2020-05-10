Госпиталь для зараженных коронавирусом откроют в «Крокус Экспо» 12 мая

Госпиталь рассчитан на 1040 коек, его площадь — 18 тысяч квадратных метров.

Медицинское учреждение оснащено современным оборудованием. Пациентов разместят в комфортных четырехместных палатах с душевыми, туалетами, телевизорами, отметил Воробьев. В стационаре будут работать в том числе и врачи из других регионов.

До распространения коронавируса в «Крокус Экспо» выступали звезды шоу-бизнеса и проводились крупные бизнес-мероприятия.

Похожий госпиталь заработал в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке 7 мая. Он рассчитан почти на 1,5 тысячи коек. Медучреждение оборудовано аппаратами искусственной вентиляции легких и кислородными устройствами.

Местные власти расселили 1388 медицинских работников в ближайшие отели. Врачи смогут воспользоваться бесплатным проездом на транспорте, питанием, также выделены средства на региональные доплаты.