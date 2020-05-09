Врачи «Крокус Экспо» исполнили «Десятый наш десантный батальон»

Врачи «Крокус Экспо» записали музыкальное поздравление с Днем Победы. Они исполнили «Десятый наш десантный батальон».

В «Крокус Экспо» развернули больницу для лечения COVID-19. В видеопоздравлении кадры Великой Отечественной войны чередуются с современными, на которых показаны врачи, лечащие пациентов с коронавирусом.

Госпиталь внутри выставочного центра создали буквально в считаные дни по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Больница в «Крокус Экспо» заняла площадь 18 тысяч квадратных метров.

В госпитале разместили 1040 коек. Из них 920 оснащены кислородом, а еще 120 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Открыть центр планируют 12 мая.

9 мая 2020 года отмечают 75-летие окончания Великой Отечественной войны. Массовые мероприятия отменены, но вместо них запустили дистанционные акции. Можно поздравить ветеранов или спеть с балкона «День Победы».