Подмосковные медики теперь могут рассчитать свои доплаты онлайн. Инструкция

Информация о выплатах

В Московской области действуют три типа доплат для медиков и других работников больниц, поликлиник и станций скорой помощи. Между ними есть принципиальная разница. Вся подробная информация представлена на подмосковном сайте госуслуг в разделе «Дополнительные выплаты».

Президентскую выплату может получить любой сотрудник, который хотя бы раз за месяц помогал пациенту с коронавирусом.

Источник фото: портал государственных и муниципальных услуг Московской области

Федеральные выплаты полагаются за работу с пациентами с подтвержденным COVID-19. Но, в отличие от президентских, указанные суммы — максимальные. В реальности размер выплаты зависит от количества смен, в течение которых медик работал с коронавирусными больными.

Источник фото: портал государственных и муниципальных услуг Московской области

Региональные выплаты, как и федеральные, рассчитываются из количества отработанных смен. Но при этом в зачет идет работа не только с пациентами с подтвержденным коронавирусом, но и с пневмонией или ОРВИ.

Источник фото: портал государственных и муниципальных услуг Московской области

Калькулятор

Чтобы сделать расчет, нужно нажать на раздел «Рассчитайте размер надбавок, используя онлайн-калькулятор».

Сумма также рассчитывается в зависимости от типа выплат. Для получения информации по президентской нужно выбрать ее в списке, указать место работы и должность, количество ставок, а также ответить на вопрос, оказывалась ли помощь пациенту с COVID-19. Потом нужно нажать на кнопку «Рассчитать».

Для примера мы выбрали врача скорой, который работал с коронавирусным пациентом и трудится по одной ставке.

Источник фото: портал государственных и муниципальных услуг Московской области

Для федеральной выплаты нужно знать количество смен для одной полной ставки, утвержденное в конкретном лечебном учреждении. Кроме того, требуется указать, в течение скольких смен сотрудник помогал пациентам с подтвержденным COVID-19.

Посмотрим, сколько получит врач скорой по федеральной доплате. По плану он работал 21 смену, но оказывал помощь пациентам с COVID-19 не все время, а только в течение 15 смен. Максимальная сумма для врача скорой составляет 37 865 рублей, но из-за того, что он не все время работал с коронавирусом, сумма получилась меньше — 26 917,86 рубля.

Источник фото: портал государственных и муниципальных услуг Московской области

Для региональной выплаты важно не забыть, что здесь считаются не только пациенты с COVID-19, но и болеющие пневмонией, ОРВИ или люди, у которых есть подозрение на коронавирус.

В случае с врачом скорой помощи мы посчитали, что из 21 смены с COVID-19 он работал 15, но еще в течение пяти смен он выезжал на вызовы к пациентам с ОРВИ и подозрением на коронавирус. Так что в нужном поле мы ставим 20, поэтому врач может рассчитывать практически на максимальную доплату.

Источник фото: портал государственных и муниципальных услуг Московской области

Выписка

Кроме информации, с помощью сервиса можно получить и онлайн-выписку. Для этого понадобится учетная запись ЕСИА. Оформить ее можно на федеральном портале госуслуг.

После регистрации на госуслугах нужно пройти на страницу «Дополнительных выплат» и нажать «Получить услугу». Выписку должны предоставить в течение восьми часов с момента подачи заявления.