Марафоны памяти, поэтические челленджи и викторины. Онлайн-мероприятия пройдут в Подмосковье в честь Дня памяти и скорби

Также жителей области ждут виртуальные экскурсии и онлайн-концерты, викторины, презентации, аудио-спектакли и артпроекты. Мероприятия пройдут с участием волонтеров, краеведов и всех, кто помнит своих Героев.

В 4 утра в новом музее «Зоя» в Петрищеве Рузского района, посвященному битве за Москву 1941–1942 годов и легендарному подвигу Зои Космодемьянской, зажгут свечи в форме цифры 75. Пройдет минута молчания и возложение цветов к месту гибели Зои Космодемьянской.

Напомним, что музей построен в рамках национального проекта «Культура». 8 мая этого года его открыл губернатор Московской области Андрей Воробьев и помощник президента России Владимир Мединский. Сегодня здание музея пока закрыто для посетителей до разрешения Роспотребнадзора, но митинг 22 июня пройдет на его территории в камерной обстановке с участием волонтеров и представителей администрации городского округа Руза. День памяти и скорби станет первым мероприятием, проведенным на его территории после официального открытия.

В рамках акции «Кинопаркинг» Министерства культуры и Мособлкино в Рузе, Дубне, Дмитрове, Балашихе, Сергиевом Посаде, Истре и Солнечногорске состоятся показы фильма «Судьба человека» Сергея Бондарчука. Перед показом на экранах будут представлены трехминутные ролики о судьбах детей войны — это авторский проект Натальи Майдановой, подготовленный продюсерской кинокомпанией «Династия» при поддержке Института развития интернета и администрации президента России.