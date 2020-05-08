Онлайн-экскурсия по музею Зои Космодемьянской. Его сейчас открывают в Подмосковье

В подмосковном Петрищеве под Рузой открывается новый музейный комплекс, посвященный Зое Космодемьянской. Пока посетить его лично нельзя — действует режим изоляции, но «360» вместе с Нонной Гришаевой и Сергеем Безруковым подготовили видеоэкскурсию по музею.

Музей «Зоя» в Петрищеве построили всего за год, но, несмотря на столь сжатые сроки, его масштаб поражает. Там есть и исторические артефакты, и современная мультимедийная экспозиция. Все это позволяет почувствовать себя в том времени, среди людей, которым удалось сдержать противника под Москвой. Открыли музей губернатор Московской области Андрей Воробьев и советник президента Владимир Мединский. Перед походом в музей они возложили цветы к обелиску Зои Космодемьянской.

Подготовка героев

Музей состоит из восьми залов. В первом, который называется «Страна молодых», показана жизнь советских людей в предвоенное время. То, чем занималась молодежь, до того как прозвучала та самая фраза «Началась война».

Источник фото: телеканал «360»

Второй зал «Учебный класс». Здесь воссоздана атмосфера школьных кабинетов 1930-х годов. Благодаря аудио- и визуальным эффектам зал превращается в учебное помещение военного времени, где шла подготовка разведчиков. В одной из таких школ училась и Зоя Космодемьянская.

«Я помню Зою деятельной девочкой, которая принимала самое живое участие в подготовке вечеров художественной самодеятельности, пионерских сборов, что, однако, не мешало ей отлично заниматься и получать каждый год похвальные грамоты. В старших классах ей особенно давалась литература. Она готовилась к поступлению в Литературный институт», — зачитала Нонна Гришаева воспоминания о Зое.

Подвиг Зои

Третий зал посвящен подвигу Зои Космодемьянской. Экспозиция построена так, что посетители ощущают себя в деревне Петрищево в ноябре 1941 года, когда она была занята немцами.

Источник фото: телеканал «360»

18-летнюю Зою Космодемьянскую повесили за организацию диверсий в занятых немцами населенных пунктах. Девушка проявила героизм и под пытками, и на самой казни. Даже перед самой смертью она не уставала грозить немцам будущей расправой.

«Прощайте, товарищи! Боритесь, не бойтесь! С нами Сталин! Сталин придет», — сказала Зоя перед казнью. Эти слова вошли в историю.

Источник фото: телеканал «360»

Четвертый зал — один из центральных. Он посвящен знаменитой битве под Москвой, которая стала переломным моментом Великой Отечественной. Зал выглядит как траншея.

На панорамном экране демонстрируется фильм о главных событиях битвы. На выходе из зала посетители попадают в землянку. Сценарист экспозиции Станислав Мирошниченко рассказал, что создатели старались сделать этот зал иммерсивным, то есть посетители буквально оказываются в окопах внутри него.

Источник фото: телеканал «360»

Память о войне

В следующем зале экспозиция посвящена сохранению памяти о первой женщине — Герое Советского Союза. Он называется «Мир помнит Зою».

Источник фото: телеканал «360»

«Зал Памяти» представляет собой мультимедийный «Бессмертный полк». Здесь на панорамном экране транслируются портреты героев войны и рассказы о них их потомков. Их записывали, в том числе, в рамках акции «Прогероя», благодаря которой удалось собрать более 3,5 тысячи рассказов. Люди могли записать воспоминания своих родственников или поделиться своими в подмосковных библиотеках, музеях, культурных центрах.

Источник фото: телеканал «360»

Восьмой зал «Рассвет» посвящен современному Подмосковью. Посетители могут воочию рассмотреть главные культурные и инфраструктурные объекты. Ради такой мирной жизни своих потомков сражались фронтовики-герои.

В этой же зоне расположена «Стена героев» — на ней 188 табличек с именами тех, кто получил это звание в Битве за Москву.

Комплекс памяти

Музей «Зоя» в подмосковном Петрищеве. Источник фото: телеканал «360»

Но «Зоя» в Петрищеве — это не просто экспозиция о войне, это целый музейный комплекс. В него также входит Дом Кулик, где Зоя ночевала перед казнью, мемориал на месте ее казни, место ее первого захоронения. В Доме Кулик воссоздана та самая скамейка, на которой Зоя провела свою последнюю ночь. На фоне звучат воспоминания свидетеля, который был здесь в это время.

Источник фото: телеканал «360»

В комплекс также входит здание будущей Школы разведчика, такой же, в которой училась главная советская героиня — Зоя Космодемьянская. Пройти от одного здания до другого можно по парку, который и объединяет их в общую музейную композицию.

Пока что прогуляться по музею можно только виртуально, но в будущем он способен принять до 45 тысяч человек в год. А потом по подобию музея «Зоя» могут появиться такие комплексы памяти героев по всей стране.