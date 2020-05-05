Губернатор рассказал, что его дети стали задавать ему сложные вопросы о предках, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Им недостаточно просто нести портрет ветерана — важно знать, какая была винтовка, какая граната, ездил ли он на танке.

Перед 75-летним юбилеем Победы Воробьев навестил ветерана Евгения Рыбакова. Они встретились на даче героя в Рузе.

Источник фото: YouTube

Губернатор поздравил ветерана с наступающим праздником и подарил ему теплицу.

«Он первое ранение под Сталинградом получил. Мы в прошлом году с ним чаи гоняли. Рассказывал, что он поет, стихи сочиняет. <…> Мировой мужик, конечно. Серьезный. В прошлом году с ним на парад ездили. 96 лет. Невероятно просто», — вспомнил Воробьев посиделки на прошлое 9 Мая.

Воробьев посетил будущий музей Зои Космодемьянской. Там как раз завершаются последние приготовления перед открытием. Кроме самой экспозиции, будут кафе и школа разведчиков.

В городе-герое Волоколамске тоже подготовились к юбилею Победы. Там завершили благоустройство центрального мемориала: сделали площадь перед администрацией, дорожки, облагородили территорию вокруг Вечного огня. Открытие намечено на 7 мая.

Случайно во время поездки губернатор увидел несколько автобусов «Мострансавто», за рулем которых были водители без масок. А ведь с 12 мая в области ношение средств защиты будет обязательным, и уже сейчас водители должны показывать пример. Воробьев поручил разобраться с этим вице-губернатору Игорю Трескову.

Пожалуйста, объясните водителям. <...> Они должны пример показывать. А у нас получается, что водители без масок. Совсем не здорово Андрей Воробьев.

Накануне Дня Победы Воробьев возложил цветы на мемориале героям-панфиловцам в Дубосекове.

«Подмосковье — особое место. Мы к 75-летию готовились, отреставрировали памятники. Дальше они требуют и заботы, и нашего внимания. Легендарные места, которые мы посещаем: Петрищево — Зоя Космодемьянская, 28 панфиловцев, вообще Волоколамск, Дубосеково, Истра. Каждый город в Подмосковье — это особая история, история подвига огромного количества людей со всей советской страны», — сказал губернатор.

Источник фото: YouTube

Воробьев отметил, что обычно перед 9 мая у памятников много народу, но сейчас собираться вместе нельзя.