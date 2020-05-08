В Подмосковье открыли новый мультимедийный музей, посвященный Зое Космодемьянской. Это современный комплекс в Рузском округе, созданный к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ее имя — бессмертный символ женской стойкости на войне. Зоя Космодемьянская стала первой женщиной, получившей звание Героя Советского Союза в те годы — посмертно.

В основе этого мультимедийного пространства — восемь залов постоянной экспозиции, а еще один — для выставок и показа фильмов. Строительство комплекса началось в июне 2019 года. Здесь применили самые современные технологии.

Сегодня новый музейный комплекс открыли губернатор Андрей Воробьев и помощник президента Владимир Мединский. Перед посещением они возложили цветы к обелиску Зои. Пригласить планировали и ветеранов, но пандемия внесла свои серьезные коррективы.

«Еще год назад мы с Владимиром Ростиславовичем, с нашими ветеранами, с представителями Главного разведывательного управления заложили камень в новый музей, потому что тот старый, который открыли еще в 1956 году, благодаря нашим экскурсоводам работал очень много и нуждался в реновации. Сегодня открываем этот замечательный музей, наполненный очень большим и глубоким содержанием о подвигах наших дедов, наших отцов, наших прадедов и великой женщины, на примере которой мы воспитывались, — Зои Космодемьянской», — рассказал губернатор.

Музейные залы разделены по тематике. Они посвящены жизни в Советском Союзе, в предвоенный период, подвигу Зои, героям.

Этот музей будет полон всегда и полон впечатлениями в сердцах нашей молодежи о подвиге Зои Космодемьянской и ее товарищей — всех этих великих героев, которые стояли за Москву Андрей Воробьев.

Однако новый комплекс «Зоя» — это не просто экспозиции. Там восстановили деревню Петрищево того времени. В нее входит и Дом Кулик, где Космодемьянская ночевала перед казнью. Даже воссоздана скамейка, на которой девушка провела последнюю ночь.

Я уверен, что это будет место силы, куда будут приходить школьники, родители и взрослые люди. И здесь, мне кажется, должен побывать каждый. <…> Я думаю, что это не просто музей. Это будет большой центр притяжения Владимир Мединский.

Музей Зои Космодемьянской работает в Петрищеве с 1956 года. Но в прошлом году губернатор дал старт строительству нового комплекса — об этом просили сами жители. Теперь посетители увидят личные вещи девушки и экспонаты, рассказывающие о Москве и области с 30-х годов.

Кроме того, музей изменит и жизнь деревни — после открытия Петрищево газифицируют, появятся асфальтированные дороги.

«Мы постарались само Петрищево, деревню, тоже преобразить, чтобы здесь было все ухожено, были газ и вода. Эти работы еще будут продолжены. Мы считаем, что время не должно стереть и как-то притупить историческую память о подвигах», — отметил Андрей Воробьев.

О комплексе «Зоя» говорят как об образцовом. Его уникальность в том, что он ориентирован на современных зрителей. Для них предусмотрели инсталляции, виртуальные экскурсии и лучшее звуковое сопровождение. По этому примеру скоро сбудут делать подобные исторические объекты и в других уголках России.