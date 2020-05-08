Место силы и стойкости. Современный музей Зои Космодемьянской открыли в Петрищеве — там, где ее казнили
Ее имя — бессмертный символ женской стойкости на войне. Зоя Космодемьянская стала первой женщиной, получившей звание Героя Советского Союза в те годы — посмертно.
В основе этого мультимедийного пространства — восемь залов постоянной экспозиции, а еще один — для выставок и показа фильмов. Строительство комплекса началось в июне 2019 года. Здесь применили самые современные технологии.
Сегодня новый музейный комплекс открыли губернатор Андрей Воробьев и помощник президента Владимир Мединский. Перед посещением они возложили цветы к обелиску Зои. Пригласить планировали и ветеранов, но пандемия внесла свои серьезные коррективы.
«Еще год назад мы с Владимиром Ростиславовичем, с нашими ветеранами, с представителями Главного разведывательного управления заложили камень в новый музей, потому что тот старый, который открыли еще в 1956 году, благодаря нашим экскурсоводам работал очень много и нуждался в реновации. Сегодня открываем этот замечательный музей, наполненный очень большим и глубоким содержанием о подвигах наших дедов, наших отцов, наших прадедов и великой женщины, на примере которой мы воспитывались, — Зои Космодемьянской», — рассказал губернатор.
Музейные залы разделены по тематике. Они посвящены жизни в Советском Союзе, в предвоенный период, подвигу Зои, героям.
Этот музей будет полон всегда и полон впечатлениями в сердцах нашей молодежи о подвиге Зои Космодемьянской и ее товарищей — всех этих великих героев, которые стояли за МосквуАндрей Воробьев.
Однако новый комплекс «Зоя» — это не просто экспозиции. Там восстановили деревню Петрищево того времени. В нее входит и Дом Кулик, где Космодемьянская ночевала перед казнью. Даже воссоздана скамейка, на которой девушка провела последнюю ночь.
Я уверен, что это будет место силы, куда будут приходить школьники, родители и взрослые люди. И здесь, мне кажется, должен побывать каждый. <…> Я думаю, что это не просто музей. Это будет большой центр притяженияВладимир Мединский.
Музей Зои Космодемьянской работает в Петрищеве с 1956 года. Но в прошлом году губернатор дал старт строительству нового комплекса — об этом просили сами жители. Теперь посетители увидят личные вещи девушки и экспонаты, рассказывающие о Москве и области с 30-х годов.
Кроме того, музей изменит и жизнь деревни — после открытия Петрищево газифицируют, появятся асфальтированные дороги.
«Мы постарались само Петрищево, деревню, тоже преобразить, чтобы здесь было все ухожено, были газ и вода. Эти работы еще будут продолжены. Мы считаем, что время не должно стереть и как-то притупить историческую память о подвигах», — отметил Андрей Воробьев.
О комплексе «Зоя» говорят как об образцовом. Его уникальность в том, что он ориентирован на современных зрителей. Для них предусмотрели инсталляции, виртуальные экскурсии и лучшее звуковое сопровождение. По этому примеру скоро сбудут делать подобные исторические объекты и в других уголках России.