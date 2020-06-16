Акция «Свеча памяти» пройдет в этом году в новом формате

Источник фото: деньпамяти.рф

Десятки тысяч свечей уже зажжены в память о тех, кто погиб на фронте. География акции — вся страна. Переходите на сайт «Деньпамяти.рф».

Чтобы зажечь свою свечу, достаточно один раз «кликнуть» на соответствующую кнопку. Потом можно сделать репост, отправить друзьям подарок в виде свечи во «Вконтакте» и «Одноклассниках». Важно, что каждый отклик на акцию приносит реальные деньги, которые пойдут на лечение ветеранов. Помочь им своим участием в акции можно до 22 июня включительно.

«С фондом „Память поколений“, который проводит акцию „Свеча памяти“, работает очень много партнеров, соответственно, они переводят нам денежные средства, которые мы конвертируя за 1 свечу — 1 рубль, просто собираем и надеемся аккумулировать 27 миллионов рублей, которые будут направлены на помощь именно ветеранам», — рассказала исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова.

Источник фото: деньпамяти.рф

27 миллионов — символичная цифра. По официальной информации, примерно столько советских граждан погибли за годы Великой Отечественной.

От всех неравнодушных людей требуется только активность на сайте «Деньпамяти.рф». Чем больше виртуальных свечей зажжется, тем больше реальных средств благотворители направят на помощь.

«Мы в рамках нашего устава оказываем высокотехнологичную помощь ветеранам. Обычно это бывает реабилитация, протезирование. Им надо к нам обратиться. Или их родственникам», — уточнила исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова.

Фонд существует не первый год. Разумеется, он помогает многим ветеранам. И не только Великой Отечественной, но и других боевых действий, где участвовала наша страна.

Обратиться за помощью никогда не поздно: через сайт фонда «Память поколений» или по телефону: 8-495-933-00-20.

В День памяти и скорби, 22 июня, в 12:15 по московскому времени пройдет Всероссийская минута молчания. Мы вместе вспомним тех, кто не вернулся с фронта.