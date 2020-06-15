15 июня 2020, 19:29
Фильмы в автокинотеатрах Подмосковья за выходные посмотрели зрители на 1680 автомобилях
С 11-го июня в Московской области стартовал проект «Кинопаркинг». Автокинотеатры открылись на парковках торговых центров в Домодедове, Балашихе, а также в парках Одинцова, Солнечногорска, в Дмитрове и на парковке МВК «Новый Иерусалим» в Истре. За минувшие выходные в кинопаркинги приехали зрители на 1680 автомобилях, сообщили в пресс-службе Минкультуры Подмосковья.
19 июня кинопаркинг откроется на парковке ТРЦ «Акварель» в Пушкино. 22 июня — в парке культуры и отдыха «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде. В ближайшее время к проекту присоединятся Королев, Шаховская и Орехово-Зуево.
Все кинопоказы для зрителей бесплатные и проходят в одно время — в 21.45.
Кстати, с 3 июня в Подмосковье возобновился киносъемочный процесс — но только при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований: численность съемочной группы должна составлять не более 50 человек. На сегодня в кинокомиссию Московской области подано 32 заявки на оказание содействия в проведении съемок на территории региона.