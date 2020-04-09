Льготу на покупку жилья продлили 48 подмосковным врачам в условиях пандемии

Подмосковье помогает с жильем уникальным работникам. В этом году сертификаты по социальной ипотеке передадут 365 специалистам, из которых 130 — врачи. За март документ вручили 48 медикам.

Это существенное подспорье при покупке квартиры. Участники программы «Социальная ипотека» оплатят только проценты, в то время как правительство погасит тело кредита. Ежемесячно в течение десяти лет работникам будут выплачивать компенсацию суммы основного долга.

Из-за пандемии коронавируса сертификаты врачам продлили автоматически. Дополнительные шаги не понадобятся.

В это сложное время они рискуют собой ради спасения жизней и здоровья пациентов. Мы понимаем, что сейчас у них нет ни времени, ни сил на подбор и оформление документов на квартиру, поэтому срок действия свидетельств для 48 врачей увеличен до августа Инна Федотова министр жилищной политики Московской области.

Программа поддержки уникальных специалистов действует в Подмосковье с 2016 года. Она полностью финансируется из областного бюджета.

За время ее реализации улучшить жилищные условия смогли уже почти 1000 врачей.

По условиям программы 50% от стоимости квартиры работники получают в виде единовременной выплаты, а остальные 50% возвращаются ежемесячно на протяжении десяти лет в виде компенсации основного долга по ипотеке.

При необходимости в Подмосковье примут аналогичные меры и по другим жилищным программам.

Кто участвует в программе

Сертификаты вручают педагогам, ученым, тренерам, врачам и другим уникальным узкопрофильным специалистам.

За первые четыре года условия проживания смогли улучшить уже около 1600 человек. Программа доступна и работникам, приехавшим из других регионов.

Среди требований для получения сертификата — проживание в Подмосковье, наличие трудового договора не менее чем на десять лет, работа дольше трех месяцев, отсутствие жилья в области и наличие возможности получить ипотечный кредит.

Все подробности об условиях участия в программе «Социальная ипотека» можно узнать на сайте Мининвеста.