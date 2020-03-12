Подмосковье поможет с жильем 365 уникальным работникам. Кому доступна социальная ипотека?

Сертификаты по социальной ипотеке вручили 15 подмосковным врачам. Это первый поток из 365 специалистов разной направленности, которые получат свидетельства до конца года.

Такой документ станет существенным подспорьем при покупке жилья. Так, правительство области погасит тело кредита, а участники программы «Социальная ипотека» — только проценты. Ежемесячно на протяжении десяти лет им будут выплачивать компенсацию суммы основного долга.

За 2020 год таким правом обеспечат еще 115 медицинских работников. Остальные сертификаты достанутся педагогам, молодым ученым, тренерам и уникальным узкопрофильным специалистам. Первые врачи получили свидетельства из рук губернатора Андрея Воробьева.

«Сегодня я имею возможность вручить вам сертификаты, которые помогут вам и закрепиться в Подмосковье, и спланировать свое будущее, будущее своих семей, а нам позволят спланировать совместную работу по очень важным направлениям», — сказал он.

С 2016 года, когда в области запустили проект, условия проживания смогли улучшить уже около 1600 человек. Участие в программе доступно и специалистам, приехавшим из других регионов.

Среди требований для получения сертификата — проживание в Подмосковье, наличие трудового договора не менее чем на десять лет, работа дольше трех месяцев, отсутствие жилья в области и наличие возможности получить ипотечный кредит.

Наряду с этой программой в регионе действуют и другие меры поддержки: губернаторская доплата и программа «Земский доктор». В рамках последней компенсационные выплаты получают медицинские работники, пришедшие на должности в деревнях и селах. Они заключают договор на пять лет и получают выплату: врачи — в размере 1 миллиона рублей, а фельдшеры — 500 тысяч.

Выплату ежемесячной «губернаторской доплаты» в размере до 32 тысяч рублей осуществляют с апреля 2018 года. На нее могут претендовать участковые врачи-педиатры, терапевты и врачи общей практики Подмосковья.