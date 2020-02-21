Сертификаты на социальную ипотеку в марте получат 50 врачей Подмосковья

Первые в 2020 году сертификаты на социальную ипотеку получат 49 врачей Подмосковья. Вручение пройдет в марте в Доме правительства Московской области.

Всего за этот год свидетельства выдадут 365 жителям Подмосковья. Принять участие в программе могут врачи, педагоги, тренера, молодые ученые и уникальные специалисты.

«С 2016 года в Подмосковье выдано около 1600 свидетельств на получение соципотеки. Жилищные условия смогли улучшить 950 врачей, 400 молодых ученых и уникальных специалистов, более 200 учителей, 30 тренеров», — отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Она уточнила, что в рамках программы, правительство региона выплачивает тело кредита, а участник должен выплатить только проценты.

Больше всего соципотеку среди врачей получили терапевты — 160 человек, фельдшеры — 154 специалиста, педиатры — 135 свидетельств, анестезиологи-реаниматологи — 131.

Также в первую десятку вошли хирурги (55), акушеры-гинекологи (43), травматологи-ортопеды (26), врачи скорой медицинской помощи, неврологи (23), психиатры (22).