Подмосковье начало принимать заявки на социальную ипотеку. Кто может подать?
В рамках программы «Социальная ипотека» правительство Московской области оплачивает первоначальный взнос при оформлении договора ипотечного жилищного кредитования на покупку жилья посредством свидетельства и ежемесячно компенсирует оплату основного долга по кредиту. Участник программы в течение действия договора оплачивает проценты по кредиту.
Стать участником программы «Социальная ипотека» могут молодые ученые научных организаций и молодые уникальные специалисты организаций оборонно-промышленного комплекса Московской области возрасте до 35 лет. Участники программы должны проработать на предприятиях не менее года.
Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов отметил, что социальная ипотека действует в Подмосковье с 2016 года. За этот период свое жилье в рамках программы получили 407 молодых ученых и молодых уникальных специалистов Московской области.
«Программа позволяет значительно снизить объем нагрузки по ипотечному кредиту. Например, при стоимости квартиры 5 миллионов рублей ежемесячный платеж для участника программы составит менее 20 тысяч рублей», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.
Хромов также добавил, что в прошлом году было получено в 2,5 раза больше заявок, чем было предусмотрено программой «Социальная ипотека».
«Задача этой программы очень простая — обеспечить необходимым уровнем комфорта наиболее ценных и перспективных специалистов региона, сохранив высокий кадровый потенциал предприятий ОПК и научных организаций области. В текущем году, как и в прошлом, мы выберем 100 участников, которые получат свое жилье при поддержке правительства Московской области. Документы можно будет подать до конца марта», — сказал Вадим Хромов.
Также на участие в программе «Социальная ипотека» могут подать заявку подмосковные воспитатели. Документы необходимо предоставить до 28 февраля.
Подробно об условиях участия в программе «Социальная ипотека» можно узнать на сайте Мининвеста.