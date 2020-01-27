Люди окружены заботой и вниманием. Как социальные проекты Подмосковья делают жизнь лучше

За последние семь лет в Московской области появилось множество программ, которые рассчитаны на жителей региона разных возрастов: от детей до пенсионеров. В Подмосковье открылись новые школы, для молодых специалистов ввели «Социальную ипотеку», а для старшего поколения придумали программу «Активное долголетие». «360» вспомнил главные социальные проекты, которые из планов превратились в реальность.

Вторую смену долой

Школы Подмосковья постепенно избавляются от второй смены. Губернатор Андрей Воробьев в своем обращении к жителям в 2017 году называл эту задачу приоритетной.

«Ежегодно мы решаем проблему для 10 тысяч ребятишек, которые учатся во вторую смену. Самая тяжелая ситуация у нас в Ивантеевке, Лыткарине, Котельниках и Волоколамском городском округе», — сказал тогда губернатор.

В сентябре прошлого года в школе № 2 в Котельниках открыли пристройку для начальных классов. Дополнительное здание рассчитано на 300 ребят. Директор Николай Ларионов отмечал, что впервые за много лет ни одному школьнику не придется приходить в школу во вторую смену.

Вторую смену в школе № 2 в Котельниках отменили окончательно.

Новая школа в Волоколамском городском округе откроется 1 сентября 2020 года. Туда отправятся 825 учеников. Это позволит разгрузить соседние учебные заведения.

В прошлом году в Подмосковье открыли 12 новых школ. К 1 сентября 2020 года свои двери откроют еще 36. Окончательно избавиться от второй смены подмосковные школьники смогут к 2024 году.

Помощь молодым специалистам

Подмосковье — привлекательный для жизни регион. Особенно для молодых специалистов. Кроме строительства новых детских садов и школ, в регионе действует программа «Социальная ипотека». Ее запустили по предложению губернатора Андрея Воробьева в 2016 году.

«Впервые мы запускаем социальную ипотеку. По этой программе мы купим 287 квартир для врачей, 50 — учителей и 58 — ученых», — сказал он в своем обращении.

Список профессий уже расширился. Сейчас на социальную ипотеку могут рассчитывать воспитатели детских садов и тренеры детско-юношеских спортивных школ.

В рамках программы «Социальная ипотека» правительство берет на себя оплату первого взноса и всей стоимости квартиры. Специалисту остается только гасить проценты по выданному кредиту. Купить квартиру можно как на вторичном рынке, так и в новостройках. Главное, что она должна быть в Московской области.

С начала запуска «Социальной ипотеки» ей воспользовались 1,6 тысячи человек.

Еще одной мерой поддержки и привлечения в регион молодых специалистов стала программа «Земский доктор». Стать ее участником могли врачи и фельдшеры, готовые отправиться работать в сельские районы Подмосковья. По этой программе врачи получают один миллион рублей подъемных денег, фельдшеры — 500 тысяч рублей. Средства нецелевые, так что медики сами решат на что они их потратят.

Молодые специалисты приходят на работу в больницы Подмосковья.

В последние годы в удаленных районах региона появилось много фельдшерско-акушерских пунктов и кабинетов врачей общей практики. Так что работа для молодых специалистов есть. С 2012 года через эту программу прошли 1,6 тысячи специалистов.

Активное долголетие

Подмосковные пенсионеры не хотят скучать после окончания трудовой деятельности. Они занимаются скандинавской ходьбой, танцами, гимнастикой и даже ездят на экскурсии. Все это благодаря социальной программе «Активное долголетие».

«Есть большой запрос на поддержку активного образа жизни для людей старшего поколения. Спрос есть, а такой системы пока у нас нет», — заявил в своем прошлогоднем обращении к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Подмосковных пенсионеров учат компьютерной грамотности в рамках проекта «Активное долголетие».

Так появился сайт «Активное долголетие». На нем пенсионеры могут узнать, где проводятся интересующие их занятия и даже записаться на них. Там же есть адреса врачей и даты приема, а также адреса аптек, где лекарства продают по льготным ценам.

В рамках проекта в Центрах социального обслуживания, домах культуры и библиотеках создадут специальные площадки с обучающими курсами для пенсионеров. В программах занятия спортом, танцами, творческие студии и даже обучение компьютерной грамотности.

Также пенсионеры могут отправиться в настоящее путешествие по Подмосковью на специальных «Добробусах». В салоне транспорта есть телевизор, чтобы дорога не была скучной. Путешественников сопровождают экскурсовод и медик.

Путешествие на «Добробусе» по Подмосковью — настоящее приключение для пенсионеров Подмосковья.

Поехать в путешествие по Московской области можно и самостоятельно. Все интересные маршруты собраны на сайте «Путеводитель по Подмосковью». Его создали по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Московская область может по настоящему удивить туристов катанием подготовленными развлечениями в рамках проектов «Зима в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье».

О том, как в этом году будут работать социальные программы губернатор Андрей Воробьев расскажет в обращении к жителям 29 января.