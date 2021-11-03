Заповедники с зубрами и экскурсии о легендах городов. Куда отправиться в Подмосковье до 7 ноября
Комитет по туризму Подмосковья рассказал об интересных вариантах досуга с 4 по 7 ноября
Экофермы, парки и заповедники Подмосковья продолжают принимать гостей во время локдауна. Не попали под запрет и уличные экскурсии. Главное — все на открытом воздухе. В комитете по туризму рассказали, куда можно отправиться с 4 по 7 ноября.
Интересные места под открытым небом есть во всех округах Подмосковья, но остановимся на самых необычных локациях.
Серпухов
Приокско-Террасный заповедник с краснокнижными зубрами можно посетить в Серпухове.
Кроме того, у туристов популярна ферма «Русский страус», где удастся сделать уникальные фотографии на память.
Интересна и смотровая площадка у Высоцкого монастыря. А 33 шедевра Серпуховского музея можно увидеть на Советской улице. Репродукции картин разместили на стенах домов.
Сергиев Посад
Посещать музеи Подмосковья тоже можно, но заполняемость не должна превышать 50%. При этом все посетители обязаны надевать защитные маски и иметь QR-коды о вакцинации.
В Сергиевом Посаде, например, можно посмотреть на новую экспозицию печатных машинок в Музее частных коллекций.
Еще одно интересное место — Музей игрушек. Там доступна выставка народного и декоративно-прикладного искусства.
Истра
В Истре находится Ново-Иерусалимский монастырь — гости смогут прогуляться по его территории.
Прокатиться на лошадях удастся в конноспортивном клубе «Дивный».
А в музее «Новый Иерусалим» доступны уникальные выставки «Пленэр-2021» и «Скрытые пространства».
Коломна
В Коломне в эти выходные проведут обзорную экскурсию по Коломенскому кремлю.
Вместе с тем гости могут присоединиться к экскурсиям «Мифы и легенды древнего города», где им расскажут про подземные ходы крепости и легенду Маринкиной башни.
На экскурсии «Имена города» поведают о жизни известных коломенцев.
Необходима предварительная запись по телефонам +7 (496) 618-59-50, +7 (901) 715-58-73.