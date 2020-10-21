Вперед за альпаками. Где в Подмосковье можно встретить экзотических животных

Источник фото: welcome.mosreg.ru

Альпаки

Чтобы пообщаться с альпаками, едем в деревню Походкино Дмитровского округа на ферму «Российские альпаки». Здесь всех гостей рады встречать 24 альпака, 4 ламы, коза Козуля и верблюд Миша.

Во время экскурсии можно погулять по ферме, пофотографироваться с альпаками, а также побывать в фермерской мастерской и узнать, что производят из шерсти альпак.

Приехать на ферму можно только по предварительной записи, звонить нужно сюда: +7 (926) 311-11-72.

Страусы

Источник фото: straus.ru

На ферме «Русский страус» живет более 150 экзотических птиц. Посмотреть на страусов в средней полосе, сделать уникальные снимки и просто погулять стоит всего 350 рублей. Ферма находится в деревне Старые Кузьменки городского округа Серпухов.

Верблюды

Источник фото: welcome.mosreg.ru

Окунаемся в быт и традиции кочевых народов разных стран, а заодно знакомимся с дружелюбными верблюдами — в этнопарке «Кочевник». Он находится в деревне Хотьково Сергиево-Посадского округа. Верблюдов здесь целых 14 и выглядят они не так, как их собратья из Египта и Алжира. У них более густая шерсть и два горба. Здесь вас встретят как самые первые обитатели фермы Нюша и Рома, так и более молодые верблюды Пэппи, Алтай и его дети Краса, Масьян и Космос, Сибирь, Белка и другие. А еще в этнопарке можно покататься на собачьих упряжках и отведать этнической бурятской кухни.

Белые медведи и дальневосточные леопарды

Источник фото: moscowzoo.ru

Полюбоваться на редких животных, занесенных в Красную книгу, можно всего лишь доехав до Волоколамского округа, а именно — до Зоопитомника Московского зоопарка. Здесь и амурские тигры, и голубые бараны, и белоплечие орланы, и дальневосточные леопарды, более того — черношейные журавли, снежные козы и росомахи! И медведицы, которых спасли специалисты Московского зоопарка — Ника с Чукотки и Умка-Аяна с Колымы.

Источник фото: moscowzoo.ru

Чтобы отправиться в однодневный тур по питомнику, достаточно позвонить по номеру 8 (903) 627-90-72 или забронировать экскурсию на официальном сайте.

Зубры

Источник фото: pt-zapovednik.ru

А вот чтобы посмотреть на зубров, а также оленей, косуль, лосей и кабанов — отправляйтесь в Приокско-Террасный заповедник. Также здесь обитает 151 вид птиц. Заповедник находится в местечке Данки в городском округе Серпухов.

Крокодилы и Ко

Источник фото: ecoderevushka.ru

Крокодилы, гигантская анаконда, королевская кобра, хамелеон, варан — если вам еще не страшно, то приезжайте познакомиться поближе. Пресмыкающиеся обитают в «Экодеревушке» Коломенского округа.

Но не все так хладнокровно — здесь еще есть козы, кролики, желтые мангусты, лошади и даже еноты!

Источник фото: ecoderevushka.ru

Помимо всего разнообразия, ферма удивит еще кое-чем — здесь разводят улиток. А гостям фермы готовы подробно рассказать и показать, как их выращивают и содержат.

Так что записывайте телефон: +7 (495) 152-02-77. Или отправляйтесь узнавать подробности на сайт ecoderevushka.ru.