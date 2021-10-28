Почему кинотеатры закрыли, а театры оставили? Ответ губернатора Подмосковья

Локдаун внес перемены в культурную сферу Московской области, но даже в этот период посетить театры и музеи смогут привитые жители. Однако киносеансы, например, закрыли для всех. Губернатор региона Андрей Воробьев в эфире «360» объяснил, почему это важно было сделать.

Жители с QR-кодами о вакцинации смогут посетить театры и музеи, но они будут работать лишь с заполняемостью на 50%. При этом у посетителей должны быть защитные маски.

Театры оставили — такая отдушина. Но там тоже ограничения на самом деле серьезные. Музеи оставили в Подмосковье, они открыты. Там нет такого столпотворения Андрей Воробьев.

Но смотреть фильмы в период локдауна жители Подмосковья смогут только дома, и на это есть причины.

«Кинотеатры — там большая зона общения, сеансы постоянно идут. Как правило, они находятся в торговых центрах. Пока, к сожалению, решили воздержаться. Это не чье-то настроение, просто цифры заставляют задуматься», — объяснил Воробьев.

Природа и гостиницы

Гостиницы и дома отдыха в Подмосковье работают. Каждый отель обязан контролировать соблюдение установленных правил.

«Там есть стандартная процедура безопасности: туда можешь попасть, если есть ПЦР, если здоров. После этого находишься в пансионах», — отметил губернатор.

По его словам, загородные отели сейчас особо востребованы в Подмосковье.

Не стали их закрывать. Понимаем, что свежий воздух и все то, что связано с активностями, в таких пространствах должно работать. Поэтому оставили Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что не может припомнить такого количества прогулок, как за последние два года.

«Понятно, человеку свойственно органично находиться среди природы, а не шумных улиц», — отметил глава Подмосковья.

Он напомнил, что парки открыты — можно гулять, но призвал к осторожности и соблюдению социальной дистанции.