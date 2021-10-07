Около 1,3 миллиона туристов отдохнули в Коломне с начала года
Еще 1,3 миллиона туристов побывали в Коломне с начала года. Это один из самых интересных городов для гостей Подмосковья.
В комитете по туризму Московской области подчеркнули, что Коломна пользуется большой популярностью. Этот город на 30 лет моложе российской столицы и находится в восточной части региона.
Он славится Коломенским кремлем и атмосферными музеями «Калачная», «Коломенская пастила».
Еще путешественники любят посещать мануфактуру «Душистыя радости», музей трамвая и музей-резиденцию «Арткоммуналка. Ерофеев и другие».
Помимо прочего, в Коломне находится ферма «Экодеревушка», где уникальные экскурсии помогут гостям ощутить гармонию с природой.
С января Подмосковье посетили более 10 миллионов туристов. Особо популярными городами стали Сергиев Посад, Зарайск, Серпухов, Истра, Клин и Одинцово.