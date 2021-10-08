facebook_pixel
    08 октября 2021, 11:04

    Свыше 500 тысяч туристов отдохнули в Серпухове с начала года

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Отдых в Серпухове привлек более 500 тысяч туристов с начала года. Старинный город находится в южной части Подмосковья. Он отметил свое 682-летие.

    Свыше 500 тысяч туристов отдохнули в Серпухове с начала года | Изображение 1Проект благоустройства набережной реки Нары в Серпухове

    В комитете по туризму Московской области рассказали, что по сравнению с прошлым годом туристический поток вырос уже более чем в два раза.

    За 2020-й Серпухов посетили около 235 тысяч человек, а в этом их количество превысило 500 тысяч.

    Город славится своим историко-художественным музеем — его называют Малой Третьяковкой.

    Кроме того, у путешественников популярны Высоцкий мужской монастырь, Соборная гора и пока единственный в Подмосковье заповедник — Приокско-Террасный.

    Свыше 500 тысяч туристов отдохнули в Серпухове с начала года | Изображение 2Проект благоустройства в Серпухове

    Вместе с тем любители необычного отдыха посещают ферму «Русский страус», где можно сделать уникальные фотографии на память.

    Еще в Серпухове развит гастрономический туризм. По городу разбросано много ресторанов и кафе с русской национальной кухней или своеобразными, необычными блюдами.

    С января Подмосковье посетили более 10 миллионов туристов. Особо популярными городами стали Сергиев Посад, Зарайск, Коломна, Истра, Клин и Одинцово.