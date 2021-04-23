Отголоски пандемии. В Истре покажут реплики известных картин, но уже без людей на них

Пандемия оставила свой след уже во всех сферах жизни, не обойдя стороной и творчество. Подмосковный музей «Новый Иерусалим» первым в России покажет реплики известных картин, с которых исчезли фигуры людей. Это выставка работ испанского художника и фотографа Хосе Мануэля Баллестера «Скрытые пространства».

Необычные картины произвели вирусный эффект в интернете во время пандемии, став еще одним символом самоизоляции. Теперь их можно будет увидеть в подмосковной Истре.

Выставку откроют 29 апреля. Зрителям покажут точные реплики всемирно известных живописных полотен, но без человеческих фигур. Это «опустошенные» картины Леонардо да Винчи, Босха, Боттичелли, Рафаэля и других мастеров.

Россия оставила в мировой культуре огромное количество сокровищ искусства. В моей новой выставке я не мог пропустить таких мастеров, как Малевич, Кандинский, — фундаментальных художников, мастеров Хосе Мануэль Баллестер.

Баллестер добавил, что выставка стала для него возможностью приблизиться к культуре России, которую он уважает и которой восхищается.

Международный проект проведут при поддержке посольства Испании. Всего в «Новом Иерусалиме» покажут более 20 работ, выполненных в размере оригиналов.

Баллестер создает свои работы, начиная с цифрового файла, который впоследствии обрабатывает с помощью различных программ для достижения той же фактуры, цвета, текстуры и деталей, что и оригинальные работы.

Он примеряет роли всех художников, уважая уникальный стиль каждого из них. Картины Баллестера повторяют оригиналы в их первоначальном размере.

В России выставка Баллестера пройдет впервые, что отразили и в экспозиции, включив несколько реплик известных картин российских художников.