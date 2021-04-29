Конец войнам УК. Умная платежка защитит жителей Подмосковья от переплат

В Московской области работает сервис «Умная платежка». Благодаря ему жители могут оплачивать счета или узнавать о тарифах на коммунальные услуги в режиме онлайн. Но платформа не только упростила жизнь пользователей, с ее помощью контролируют работу управляющих компаний. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью на «360» рассказал, как электронные платежи помогли закончить войны УК.

«Умная платежка» появилась в Подмосковье в прошлом году. Сервис позволяет оплачивать счета без комиссии, передавать показания приборов учета, узнавать о задолженностях и многое другое. И это еще не все: благодаря платформе стало легче контролировать работу управляющих организаций и защищать жителей от двойных квитанций.

«Это прежде всего связано с войной управляющих компаний. Дело в том, что нормальный человек совершенно справедливо считает, что все это зона ответственности власти. И мы действительно имеем контроль — Госжилинспекция контролирует управляющие компании. Но долгое время мы с ними морочились и старались [убрать] тех, кто просто грабил. Например, они получают деньги от жителей и их не отдают тем, кто потребляет, поставляет газ и электричество», — рассказал Воробьев.

В Московской области ведется борьба с недобросовестными коммунальщиками. Чтобы у жителей не было двойных платежей, а услуги оказывались вовремя, в регионе проводят форумы для сотрудников управляющих компаний, регулярно проверяют их работу, переводят в цифровой формат оплату счетов.

«Воруют. Такая это была мода еще пять-семь лет назад. <…> Силовики сделали все, чтобы правоохранительные органы [решили вопрос], чтобы она ушла в прошлое. Должна быть комфортная среда, управляющая компания, которая выполняет твое любое желание. И лампочку меняет, и кран может починить. Ну и дополнительные какие-то услуги», — добавил губернатор.

Бонусы за онлайн-платежи

В Московской области запустят акцию «Коммунальный бонус». Ею смогут воспользоваться жители, оплачивающие счета в режиме онлайн. Это программа, которая позволит получать бонусы за платежи по квитанции. Их можно будет использовать при покупке продуктов, товаров для дома, бытовой химии. Главное условие — никаких просрочек. Глава региона рассказал, что акция стартует 1 мая.

«Электронная платежка у тебя — квитанция. Там все рассчитано и ты видишь, за что платишь. Сколько, чего ты потребил. И, соответственно, если ты платишь вовремя, тебе приходят бонусы. Ты же их используешь на скидки. Мне кажется, все честно и правильно. Мы такую систему сейчас запускаем. Мы протестировали ее уже, а 1 мая запускаем», — сказал Воробьев.

В программе «Коммунальный бонус» будут десятки выгодных предложений от образовательных проектов, интернет-магазинов, онлайн-кинотеатров, кафе и ресторанов. Пользователям предложат привилегии сразу после онлайн-оплаты. После выбора бонуса участник акции получит промокод.