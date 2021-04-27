Жители Подмосковья смогут получить скидку на услуги ЖКХ через «Коммунальный бонус»

Жителям Подмосковья будут начислять бонусы за своевременную оплату услуг ЖКХ. Видеть все расчеты, платить без комиссии и забыть о бумажных квитанциях поможет «Умная платежка».

В Московской области в 2021 году запустят программу «Коммунальный бонус», которая позволит получать скидки за платежную дисциплину. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев во время ежегодного обращения к подмосковным жителям.

«Еще одна новинка — программа "Коммунальный бонус", в народе чаще называют кешбэк. Если платишь вовремя и онлайн, то получаешь бонусы — скидки на оплату услуг ЖКХ, покупки в магазинах. Запускаем проект с 1 мая», — пояснил он.

Сервис, подчеркнул губернатор, будет особенно актуальным для представителей старшего поколения. Освоиться с компьютером и новой программой им помогут в МФЦ и клубах «Активного долголетия».

Чтобы жителям области не приходилось искать квитанцию на оплату услуг ЖКХ в куче скопившейся в почтовом ящике макулатуры, в Подмосковье с сентября 2020 года запустили сервис МосОблЕИРЦ — «Умная платежка». Воспользоваться им можно на сайте или через приложение. Комиссия за оплату не взимается. Онлайн-сервис также позволяет видеть все расчеты: человек получает четкое представление о том, за что и сколько он платит. Подробнее узнать, как им пользоваться, можно в инструкции «360».