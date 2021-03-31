Более 4 тысяч нарушений зафиксировала ГЖИ в домах Подмосковья с начала года

Госжилинспекция Московской области обследовала 1312 многоквартирных домов региона за первые три месяца 2021 года. В итоге проверок было выявлено 4047 нарушений жилищного законодательства.

«Получая лицензию на управление многоквартирными домами, организации обязуются следить за вверенным им имуществом, содержать его в чистоте и порядке, контролировать, чтобы жителей все устраивало», — напомнила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Поскольку при проверках выяснилось, что управляющие компании самостоятельно не справились со своими непосредственными обязанностями, инспекторы выдали им предписания о незамедлительном устранении выявленных нарушений. Факты их своевременного исполнения областное надзорное ведомство проверит в установленные сроки.

Ольга Федина напомнила жителям городских округов о том, что если управляющая компания отказывается исполнять их требования и вести конструктивный диалог, нужно незамедлительно написать официальное обращение в Госжилинспекцию.