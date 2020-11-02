Воробьев потребовал не допускать впредь появление двойных платежек

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина рассказала губернатору Андрею Воробьеву о ситуации с выставлением двойных платежек в управляющих компаниях в Красногорске. Выяснилось, что в связи с этим в офисах ООО «ДЭЗ» прошли обыски и были опрошены сотрудники.

«На сегодняшний день у нас выставление двойных платежек, к счастью, — достаточно редкое явление. И связано оно, в основном, только с переходом управляющих компаний. И в течение месяца мы решаем эти проблемы», — сообщила Федина.

Она также подробно рассказала, как сейчас обстоят дела с управляющей компанией «ДЭЗ», которая выпустила двойные платежки.

«К сожалению, на сегодняшний день у нас „ДЭЗ“ в октябре тоже выставила двойные платежки и распространяла в СМИ недостоверную информацию о легитимности своих действий. По вашему поручению мы 24 сентября провели форум „Управдом“. Со стороны жителей в мероприятии приняли участие порядка 150 человек. <…> В итоге мы дали разъяснения о легитимности управляющей компании „ЖКХ Онлайн“ и о ходе судебных разбирательств по признанию законным решения ГЖИ о включении в реестр лицензий именно „ЖКХ Онлайн“», — объяснила она.

По словам руководителя Госжилинспекции, благодаря этим действиям, в октябре удалось в разы снизить количество обращений граждан, по сравнению с сентябрем.

«Что касается судов, на сегодняшний день мы продолжаем судиться. В октябре были проведены обыски в офисе „ДЭЗ“, допрошены ее сотрудники и собственники домов. 21 октября ГЖИ получило уведомление о введение в отношении „ДЭЗ“ процедуры банкротства», — подчеркнула Федина.

Андрей Воробьев отметил, что корректное функционирование управляющих компаний имеет важное для региона значение.

«Работа управляющих компаний для нас имеет принципиально важное значение. Я очень надеюсь, что у нас не будет повторений с двойными платежками и некорректными начислениями. Мы просто обязаны это сделать», — заявил он.

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