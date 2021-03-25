Энергия из отходов. Как будут работать мусоросжигательные заводы в Подмосковье

После того как еще в 2018 году Подмосковье приступило к мусорной реформе, в регионе закрыли все полигоны с отходами, а скоро построят четыре завода термической переработки. Рассказываем, что это и как они устроены.

Десятилетиями мусор копился на полигонах. Они представляли угрозу окружающей среде и жителям. Но в 2020-м Подмосковье поставило точку в этом вопросе: все свалки закрыли.

Теперь их заменили на КПО — это уже современные комплексы переработки отходов. Мусор пройдет тщательную переработку. Для этого комплексы оснастили автоматизированной техникой. Здесь отходы отсортируют и частично применят для вторичной переработки. Их не будут хранить в земле, как раньше.

Кроме того, в Подмосковье будут работать четыре современных завода по термической переработке мусора. Принимать отходы станут после тщательной сортировки.

Швейцария, Япония, Китай, Франция, Германия, а также другие страны уже сделали свой выбор в пользу получения энергии из отходов, не пригодных ко вторичному обороту.

Как они будут устроены?

Каждый грузовик здесь будут взвешивать. Измерят и уровень радиации, чтобы исключить попадание опасных элементов. Из бункера отходы перемещают в систему сжигания.

Температура там достигает 1260 градусов, поэтому происходит разложение диоксинов и фуранов — отравляющих соединений. После этого дым проходит еще три стадии очистки.

Состав выходящих веществ можно отследить сразу, в реальном времени. Система полностью автоматизирована. Заместитель генерального директора компании «РТ-инвест» Тимур Котляр рассказал о готовности ответить на вопросы активистов.

Мы готовы, конечно, рассказывать про проект, который мы реализуем в области обращения с отходами, и отвечать на вопросы. Мы удивлены, что зачастую нам их не задают, а выбирают для себя позицию, на которой огульно обвиняют Тимур Котляр.

«РТ-Инвест» строит пять мусоросжигательных заводов в России. Из них четыре — в Московской области, а один — в Татарстане.

Решение о том, что Московской области необходима мусорная реформа, еще в 2018 году принял губернатор. Подмосковье уже назвали лидером России по качеству ее проведения.

Ранее стало известно, что сотни фандоматов для обмена мусора на скидки и призы установят в Подмосковье за год.