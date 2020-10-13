Подмосковье признали лидером России по темпам мусорной реформы

Подмосковье стало лидером реформирования системы обращения с отходами. Регион назвали в числе лучших вместе с Татарстаном, Мордовией, а также Саратовской, Ивановской, Тюменской и Нижегородской областями.

Об этом сообщил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин. Он также назвал регионы, которые отстают по темпам мусорной реформы.

Вынужден назвать субъекты, где реформа пока идет тяжело и результаты не наблюдаются. Это Хабаровский край, Тыва, Еврейская автономная область, Архангельская область Дмитрий Кобылкин.

Об этом он сказал на заседании комитета Государственной думы по экологии и окружающей среде.

Кобылкин подчеркнул, что на первом месте по реформированию системы обращения с отходами сегодня Московская область.

Всего несколько лет назад в Подмосковье работало 39 полигонов. Тогда не было технологий переработки отходов. Они по старинке хранились в земле.

Уже к началу лета этого года в области закрыли 29 полигонов, а к зиме 2021-го не останется ни одного.

Сегодня на смену приходят безопасные комплексы переработки отходов. Московскую область уже называли российским лидером по переработке мусора.