Подмосковье признали лидером России по темпам мусорной реформы
Об этом сообщил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин. Он также назвал регионы, которые отстают по темпам мусорной реформы.
Вынужден назвать субъекты, где реформа пока идет тяжело и результаты не наблюдаются. Это Хабаровский край, Тыва, Еврейская автономная область, Архангельская областьДмитрий Кобылкин.
Об этом он сказал на заседании комитета Государственной думы по экологии и окружающей среде.
Кобылкин подчеркнул, что на первом месте по реформированию системы обращения с отходами сегодня Московская область.
Всего несколько лет назад в Подмосковье работало 39 полигонов. Тогда не было технологий переработки отходов. Они по старинке хранились в земле.
Уже к началу лета этого года в области закрыли 29 полигонов, а к зиме 2021-го не останется ни одного.
Сегодня на смену приходят безопасные комплексы переработки отходов. Московскую область уже называли российским лидером по переработке мусора.