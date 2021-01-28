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    28 января 2021, 20:01

    Комплекс «Восток» в Егорьевске будет перерабатывать в разы больше мусора. Он уже крупнейший в Европе

    Анастасия Аброськина

    Крупнейший в Европе комплекс переработки отходов находится в Подмосковье — это «Восток» в Егорьевске. Его уже вывели на полную мощность. Теперь он будет перерабатывать 1,2 миллиона тонн мусора каждый год. Губернатор Андрей Воробьев рассказал в эфире «360», что у региона самая современная система по борьбе с отходами.
    Комплекс «Восток» в Егорьевске будет перерабатывать в разы больше мусора. Он уже крупнейший в Европе

    Уже сегодня работу на КПО получили 500 человек, а вскоре их станет вдвое больше. Первые мощности комплекса запустили чуть больше года назад — тогда здесь принимали лишь по 600 тысяч тонн мусора в год.

    Рабочие места, вторичная переработка — все это имеет принципиально важное значение. Сегодня у нас самая современная система по переработке отходов

    Андрей Воробьев.

    Отходы разделяют специальные установки. Но главное — они отделяют органику, которая дает все запахи. А общая мощность КПО «Восток» теперь соответствует трем закрытым полигонам «Ядрово».

    Говоря о новой системе борьбы с мусором, зампред областного правительства Евгений Хромушин отметил, что «рубикон этой темы прошли в прошлом году, когда перешли к промышленной переработке отходов».

    «Фактически в 2021 году достраиваем четыре дополнительные мощности комплексов по переработке отходов и завершаем эту индустрию на ближайшие 10 лет. При этом каждый комплекс имеет свои изюминки», — сказал Хромушин.

    На КПО «Восток», по его словам, уникальные производственные линии, которые связаны со вторичной переработкой. Этот завод будет действовать не просто по единому для области стандарту, когда 20% — вторичное сырье, 30% — органика, а 50% — хвосты.

    Мы пойдем дальше и выйдем на этом заводе всего на 25% захоронения, то есть 75% отходов будем перерабатывать и утилизировать

    Евгений Хромушин.

    Современные КПО открывают в Подмосковье вместо мусорных полигонов. Когда-то их было 39, но уже ни одного не осталось. Только за прошлый год закрыли 12.

    Отходы пройдут тщательную переработку. Для этого комплексы оснастили автоматизированной техникой. Мусор отсортируют и частично применят для вторичной переработки. Отходы уже не будут хранить в земле, как раньше.

    «Огромное производство смогли построить достойно и быстро. Но самое главное, что все это работает. И мы, конечно, рядом. Понимаем, насколько это чувствительная тема для жителей», — отметил Воробьев.

    Каждую площадку закрыли по поручению губернатора. Ранее он сказал, что впереди Подмосковье ждет чистота по примеру японских городов.