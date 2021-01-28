Комплекс «Восток» в Егорьевске будет перерабатывать в разы больше мусора. Он уже крупнейший в Европе

Уже сегодня работу на КПО получили 500 человек, а вскоре их станет вдвое больше. Первые мощности комплекса запустили чуть больше года назад — тогда здесь принимали лишь по 600 тысяч тонн мусора в год.

Рабочие места, вторичная переработка — все это имеет принципиально важное значение. Сегодня у нас самая современная система по переработке отходов Андрей Воробьев.

Отходы разделяют специальные установки. Но главное — они отделяют органику, которая дает все запахи. А общая мощность КПО «Восток» теперь соответствует трем закрытым полигонам «Ядрово».

Говоря о новой системе борьбы с мусором, зампред областного правительства Евгений Хромушин отметил, что «рубикон этой темы прошли в прошлом году, когда перешли к промышленной переработке отходов».

«Фактически в 2021 году достраиваем четыре дополнительные мощности комплексов по переработке отходов и завершаем эту индустрию на ближайшие 10 лет. При этом каждый комплекс имеет свои изюминки», — сказал Хромушин.

На КПО «Восток», по его словам, уникальные производственные линии, которые связаны со вторичной переработкой. Этот завод будет действовать не просто по единому для области стандарту, когда 20% — вторичное сырье, 30% — органика, а 50% — хвосты.

Мы пойдем дальше и выйдем на этом заводе всего на 25% захоронения, то есть 75% отходов будем перерабатывать и утилизировать Евгений Хромушин.

Современные КПО открывают в Подмосковье вместо мусорных полигонов. Когда-то их было 39, но уже ни одного не осталось. Только за прошлый год закрыли 12.

Отходы пройдут тщательную переработку. Для этого комплексы оснастили автоматизированной техникой. Мусор отсортируют и частично применят для вторичной переработки. Отходы уже не будут хранить в земле, как раньше.

«Огромное производство смогли построить достойно и быстро. Но самое главное, что все это работает. И мы, конечно, рядом. Понимаем, насколько это чувствительная тема для жителей», — отметил Воробьев.

Каждую площадку закрыли по поручению губернатора. Ранее он сказал, что впереди Подмосковье ждет чистота по примеру японских городов.