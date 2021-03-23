Сотни фандоматов для обмена мусора на скидки и призы установят в Подмосковье за год

Около 900 аппаратов, которые обменивают пластиковые или алюминиевые бутылки на баллы, установят до конца 2021 года в Подмосковье. Это фандоматы, и для жителей региона они уже становятся новым способом заботиться об экологии.

Такие аппараты от компании «РТ-Инвест» уже появились в Доме правительства Московской области. Первые два балла за сдачу пластиковой бутылки заработал и губернатор региона Андрей Воробьев.

Во многих странах поощряется и стимулируется вторичная переработка и пластика, и металла, и бумаги. И мы реализуем эту программу, которая позволит запустить фандоматы в самых разных местах Андрей Воробьев.

Аппараты будут выдавать чек, на котором нужно отсканировать QR-код. В результате на личный счет человека будут зачислять баллы, которые можно обменять на скидки в магазинах или на ценные призы, если речь идет о школах.

Школьники, например, могут получить велосипеды, приставки, а еще скидки на продукты. Это отметил генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

«Чем больше сдаешь тару, тем больше копятся баллы. Дальше — ценные призы. В школах, например, велосипеды, приставки, скидки на товары. <…> Во всех странах, где такие системы есть, это хорошее решение для воспитания детей. Как правило, так дети зарабатывают первые карманные деньги», — добавил он.

Воробьев отметил, что жители, пользуясь фандоматами, получат не только стимул к сдаче мусора на вторичную переработку, но и смогут с детства привыкать к новому мышлению в обращении с мусором.

Сейчас есть спрос на пластик и на металл. Это позволяет нам говорить о том, что в обозримом будущем, по сути, разделять мусор будут уже в фандоматах, а не дома Андрей Воробьев.

Воробьев объяснил, что пока что нет закона, который позволяет напрямую платить деньги за сдачу бутылок в фандоматы, но уже разработана обширная система скидок.

«У нас пока закон не принят, но есть система различных скидок, что тоже, по сути, деньги. Условно, можно будет получить скидку в супермаркете или на какой-то продукт питания», — рассказал Воробьев.

Он вспомнил, как и сам активно сдавал бутылки в детстве. Для многих, по его словам, это было едва ли не одним из основных способов получить первые карманные деньги.

«Когда мы были маленькими, для абсолютного большинства из нас сдача бутылок всегда была дополнительной возможностью. Можно было пойти кафетерий и что-то купить себе полезное. Я бутылки сдавал очень активно», — поделился Воробьев.

А зампред правительства региона Евгений Хромушин уточнил, что к концу года в регионе появятся около 900 таких аппаратов.

Мы планируем около 500 поставить до конца года в школах, до 300 — в торговых сетях, еще около 100 — на общественных территориях Евгений Хромушин.

Решение о том, что Московской области необходима мусорная реформа, еще в 2018 году принял губернатор. Подмосковье уже назвали лидером России по качеству ее проведения.