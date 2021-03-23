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    23 марта 2021, 16:47

    Сотни фандоматов для обмена мусора на скидки и призы установят в Подмосковье за год

    Анастасия Аброськина

    Около 900 аппаратов, которые обменивают пластиковые или алюминиевые бутылки на баллы, установят до конца 2021 года в Подмосковье. Это фандоматы, и для жителей региона они уже становятся новым способом заботиться об экологии.

    Сотни фандоматов для обмена мусора на скидки и призы установят в Подмосковье за год | Изображение 1

    Такие аппараты от компании «РТ-Инвест» уже появились в Доме правительства Московской области. Первые два балла за сдачу пластиковой бутылки заработал и губернатор региона Андрей Воробьев.

    Во многих странах поощряется и стимулируется вторичная переработка и пластика, и металла, и бумаги. И мы реализуем эту программу, которая позволит запустить фандоматы в самых разных местах

    Андрей Воробьев.

    Аппараты будут выдавать чек, на котором нужно отсканировать QR-код. В результате на личный счет человека будут зачислять баллы, которые можно обменять на скидки в магазинах или на ценные призы, если речь идет о школах.

    Школьники, например, могут получить велосипеды, приставки, а еще скидки на продукты. Это отметил генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

    «Чем больше сдаешь тару, тем больше копятся баллы. Дальше — ценные призы. В школах, например, велосипеды, приставки, скидки на товары. <…> Во всех странах, где такие системы есть, это хорошее решение для воспитания детей. Как правило, так дети зарабатывают первые карманные деньги», — добавил он.

    Сотни фандоматов для обмена мусора на скидки и призы установят в Подмосковье за год | Изображение 2

    Воробьев отметил, что жители, пользуясь фандоматами, получат не только стимул к сдаче мусора на вторичную переработку, но и смогут с детства привыкать к новому мышлению в обращении с мусором.

    Сейчас есть спрос на пластик и на металл. Это позволяет нам говорить о том, что в обозримом будущем, по сути, разделять мусор будут уже в фандоматах, а не дома

    Андрей Воробьев.

    Воробьев объяснил, что пока что нет закона, который позволяет напрямую платить деньги за сдачу бутылок в фандоматы, но уже разработана обширная система скидок.

    «У нас пока закон не принят, но есть система различных скидок, что тоже, по сути, деньги. Условно, можно будет получить скидку в супермаркете или на какой-то продукт питания», — рассказал Воробьев.

    Он вспомнил, как и сам активно сдавал бутылки в детстве. Для многих, по его словам, это было едва ли не одним из основных способов получить первые карманные деньги.

    Сотни фандоматов для обмена мусора на скидки и призы установят в Подмосковье за год | Изображение 3

    «Когда мы были маленькими, для абсолютного большинства из нас сдача бутылок всегда была дополнительной возможностью. Можно было пойти кафетерий и что-то купить себе полезное. Я бутылки сдавал очень активно», — поделился Воробьев.

    А зампред правительства региона Евгений Хромушин уточнил, что к концу года в регионе появятся около 900 таких аппаратов.

    Мы планируем около 500 поставить до конца года в школах, до 300 — в торговых сетях, еще около 100 — на общественных территориях

    Евгений Хромушин.

    Решение о том, что Московской области необходима мусорная реформа, еще в 2018 году принял губернатор. Подмосковье уже назвали лидером России по качеству ее проведения.