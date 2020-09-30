Турецкая компания построит заводы термической переработки мусора в Подмосковье

Турецкая корпорация Yenigun стала генподрядчиком по строительству мусоросжигательных заводов в Ногинске, Наро-Фоминске и Солнечногорске. В среду, 30 сентября, ее представила компания «РТ-Инвест». Эти предприятия займутся термической переработкой отходов в энергию.

А всего в Подмосковье строят четыре завода для обезвреживания мусора. Больше никаких полигонов — все пойдет на переработку. По темпам лидирует предприятие вблизи воскресенской деревни Свистягино.

Заводы не предусматривают никаких захоронений мусора. Даже небольшие остатки после его переработки получат применение: шлак и зола пойдут на ремонт дорог, материалы для которых сделают по технологии из Великобритании.

Несмотря на пандемию, компания гарантирует, что построит все три предприятия вовремя. Международный холдинг уже приступил к работам на местах, рассказал главный исполнительный директор Yenigun Фикрет Енигюн.

Наша компания на рынке больше 50 лет. Из них 30 мы сотрудничаем с Россией. У нас есть опыт строительства промышленных объектов уже во многих странах мира. Я благодарен за доверие и возможность сотрудничества Фикрет Енигюн.

Один из заводов появится вблизи деревни Могутово — находится она в Наро-Фоминском округе. На месте уже сделали подъездную дорогу и котлован под бункер-накопитель.

Другие два предприятия сейчас на подготовительной стадии. Их построят вблизи солнечногорского Хметьева и деревни Тимохово в Богородском округе. Все сдадут в срок, подчеркнул генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Несмотря на то, что там идут земельные работы, Росатом уже производит котлы в Подольске. Именно таким образом мы и сокращаем сроки строительства Андрей Шипелов.

Подмосковье произведет почти половину всего оборудования для этих предприятий. Оно будет высокотехнологичным. Его сделают в Подольске.

Завершить строительство планируют уже до конца 2022 года. Это план по всем четырем заводам в Подмосковье.

Подмосковье и вся Россия

Сегодня компания «РТ-Инвест» строит пять мусоросжигательных заводов в России. Из них четыре — в Московской области, а один — в Татарстане.

Всего несколько лет назад в Подмосковье работало 39 полигонов. Не было технологий для переработки отходов, и они по старинке хранились в земле.

Уже к началу лета 2020 года в области закрыли 29 полигонов, а к январю не останется ни одного. На смену приходят современные и безопасные комплексы переработки отходов. Подмосковье уже назвали российским лидером по переработке мусора.