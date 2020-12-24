«Точка, свалок нет»

В 2020 году в Подмосковье закрыли последние мусорные полигоны «Шатурский», «Сабурово», «Ядрово», «Малая Дубна» и «Лесная». Сейчас большая часть отходов идет сразу в комплексы по переработке, воздух в регионе перестали загрязнять свалочные газы, а рекультивация уже дает первые плоды. Рассказываем, как мусорная реформа повлияла на жизнь Московской области.

Уже давно в Подмосковье остро встал вопрос мусорных полигонов. Жители, соседствовавшие со свалками, протестовали — постоянный поток фур с отходами и зловоние не давали им жить. Чтобы избавиться от пережитков прошлого, в Московской области запустили мусорную реформу и в 2020-м стали лучшими в этой сфере.

Первые шаги

Подмосковье одним из первых в России начало избавляться от свалок. Уже сегодня все 39 старых мусорных полигонов закрыты. Отходы на них копились с середины XX века. При этом в область мусор везли и из столицы, так что его объемы исчислялись миллионами тонн в год.

Только за 2020-й в Подмосковье закрыли семь старых полигонов: «Астапово» в Луховицах, «Шатурский» в Шатуре, «Сабурово» в Щелковском городском округе, «Ядрово» в Волоколамске, «Малую Дубну» в Орехово-Зуеве, «Озеры» в одноименном городском округе, а теперь и «Лесную» в Серпухове.

Жизнь по соседству с мусорной свалкой вызывала проблемы не только с мощным запахом, грязью и видом на отходы. Например, в «Сабурово» произошел пожар: воспламенился газ, в составе которого присутствует метан.

Новая жизнь мусора

Вместо старых полигонов на территории Подмосковья работают современные комплексы по переработке отходов (КПО). Регион стал первым в России, кому удалось создать подобную систему в полном объеме. К концу декабря 2020 года в Московской области функционирует уже девять КПО, еще два откроется накануне Нового года и в 2021 году.

Уже принимают мусор, который раньше уходил на старые свалки, КПО «Сплендер» в Серебряных прудах, «Экоград» в Зарайске, «Прогресс» в Рошале, «Север», «Юг» и «Восток» в Сергиевом Посаде, Коломне и Егорьевске, «Дон» в Кашире, «Алексинский карьер» в Клину, «Тимохово» и «Храброво» в Богородском и Можайске. Всего эти КПО смогут принимать почти четыре миллиона тонн отходов в год.

Все, точка, свалок нет. Есть комплексы переработки отходов Андрей Воробьев губернатор Московской области.

В таких комплексах, заменивших Подмосковью старые свалки, все отходы сортируют. Вторичные материалы, то есть стекло, макулатура, металл и полимеры, а также биоразлагаемый мусор, который можно компостировать, составляют половину всего поступающего в КПО объема.

То, что отсортировать не получается, помещают на герметичную площадку для временного складирования, откуда продукты разложения мусора не загрязняют окружающую среду. Позднее содержимое этих площадок отправляют на заводы по термическому обезвреживанию отходов.

Уже сегодня на одном из подмосковных бывших мусорных полигонов, ныне КПО «Храброво», запускают оборудование, которое позволит делать из мусора, а точнее из свалочного газа, который он выделяет, электроэнергию, так что комплекс сможет самостоятельно обеспечивать себя теплом и электричеством.

На брифинге Министерства энергетики Московской области 23 декабря, как стало известно «360», заявили, что еще восемь закрытых полигонов будут также вырабатывать электричество.

Причем КПО хороши не только тем, что избавляют регион как минимум от половины мусора, который раньше гнил на свалках и отравлял окружающую среду. Новые комплексы еще и дают работу сотням людей. А переработка мусора только в 2020 году позволила сократить количество отходов на два миллиона тонн.

Рекультивировать свалки

Финальный этап для каждой свалки — рекультивация. После того как новый мусор перестают привозить на тело полигона, накопившиеся отходы начинают разравнивать, чтобы получился холм с пологими склонами, на котором сможет работать техника.

Затем на откосах начинают бурить скважины для сбора фильтрата, устанавливают системы очистки, пересыпают грунт и укрывают бывшую свалку специальной пленкой, которая защищает окружающую среду от вредных испарений. Крупные полигоны также оборудуют системами по сжиганию газа, как раз его потом можно перерабатывать в электричество.

На втором, биологическом этапе рекультивации агротехники подбирают подходящую почву и растения, которые можно высадить на месте бывшей свалки. Зеленая зона может восстановить нарушенную старым полигоном окружающую среду.

Также вместо свалок делают, например, скверы или парки, где смогут гулять и отдыхать местные жители. Таким, например, обещает стать бывший полигон в Долгопрудном. А пока за территорией надо еще несколько лет внимательно следить, перед тем как высаживать растительность, землю решили не оставлять без работы. Там открыли площадку для сбора отсортированных отходов.

А жители села Сабурово надеются, что на месте бывшей свалки появится горнолыжный курорт — горы для этого собирались с 2003 года, когда полигон только открыли. Но пока до этого далеко, сначала — рекультивация.