Исторический квест придумала и запустила в Серпухове 18-летняя жительница города

Источник фото: телеканал «360»

Квест состоит из девяти этапов, маршрут в общей сложности составляет пять километров и проходит по историческим улицам города.

Источник фото: телеканал «360»

Игра начинается с центральной точки города — смотровой площадки на Соборной горе. Там же участники получают первое задание. Нужно обнаружить остатки Кремлевской стены. По всему маршруту действуют подсказки — ими являются местные достопримечательности.

Источник фото: телеканал «360»

Места, которые участники посетят в ходе квеста, подобраны таким образом, чтобы играющие увидели все красоты города. На улочках — старинные дома с провинциальным бытом, а со смотровой площадки Высоцкого монастыря открываются необъятные просторы.

Источник фото: телеканал «360»

«Тут такая приятная гористая местность. Я-то привык все время по плоскостям ходить. А тут нужно снова привыкать к тому, что есть ступеньки, холмики и такая красота нечеловеческая вокруг», — поделился впечатлениями трэвел-блогер Георгий Романов.

Источник фото: телеканал «360»

Любовь к загадкам создательнице квеста Виктории привили с детства — папа на прогулках для нее придумывал задания. В 18 лет девушка создала свой квест. Разработала концепцию, проконсультировалась с краеведами и запустила игровую экскурсию, которая несет в себе образовательную функцию.

Ты гуляешь по городу, и в процессе узнаешь, где он начинался, как он развивался, кто построил какой конкретный дом Виктория Тыщенко автор квеста

Источник фото: телеканал «360»

Виктория планирует развивать свой проект. Скоро появятся новые локации и даже зимний вариант игры.

«Уникальный формат. Реально, что называется, сносит крышу. Аналогов не видел. Классно ходить и исследовать. Я вас поздравляю! Это было круто!» — поблагодарил Викторию блогер.

Смотрите подробности — в сюжете «360».