facebook_pixel
    10 сентября 2020, 16:52

    Исторический квест придумала и запустила в Серпухове 18-летняя жительница города

    Александр Кузьмин, Анастасия Максимовских, Екатерина Бутовская

    18-летняя жительница Серпухова Виктория Тыщенко придумала квест, участники которого знакомятся с историей города через игру. Одним из первых разгадывать тайны Серпухова отправился трэвел-блогер Георгий Романов.
    Исторический квест придумала и запустила в Серпухове 18-летняя жительница города | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Квест состоит из девяти этапов, маршрут в общей сложности составляет пять километров и проходит по историческим улицам города.

    Исторический квест придумала и запустила в Серпухове 18-летняя жительница города | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Игра начинается с центральной точки города — смотровой площадки на Соборной горе. Там же участники получают первое задание. Нужно обнаружить остатки Кремлевской стены. По всему маршруту действуют подсказки — ими являются местные достопримечательности.

    Исторический квест придумала и запустила в Серпухове 18-летняя жительница города | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Места, которые участники посетят в ходе квеста, подобраны таким образом, чтобы играющие увидели все красоты города. На улочках — старинные дома с провинциальным бытом, а со смотровой площадки Высоцкого монастыря открываются необъятные просторы.

    Исторический квест придумала и запустила в Серпухове 18-летняя жительница города | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    «Тут такая приятная гористая местность. Я-то привык все время по плоскостям ходить. А тут нужно снова привыкать к тому, что есть ступеньки, холмики и такая красота нечеловеческая вокруг», — поделился впечатлениями трэвел-блогер Георгий Романов.

    Исторический квест придумала и запустила в Серпухове 18-летняя жительница города | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    Любовь к загадкам создательнице квеста Виктории привили с детства — папа на прогулках для нее придумывал задания. В 18 лет девушка создала свой квест. Разработала концепцию, проконсультировалась с краеведами и запустила игровую экскурсию, которая несет в себе образовательную функцию.

    Ты гуляешь по городу, и в процессе узнаешь, где он начинался, как он развивался, кто построил какой конкретный дом

    Виктория Тыщенкоавтор квеста
    Исторический квест придумала и запустила в Серпухове 18-летняя жительница города | Изображение 6
    Источник фото: телеканал «360»

    Виктория планирует развивать свой проект. Скоро появятся новые локации и даже зимний вариант игры.

    «Уникальный формат. Реально, что называется, сносит крышу. Аналогов не видел. Классно ходить и исследовать. Я вас поздравляю! Это было круто!» — поблагодарил Викторию блогер.

    Смотрите подробности — в сюжете «360».

    Новости SMI.FM