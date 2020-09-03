Квест-туризм поможет лучше познакомиться с городами

Городские квесты набирают популярность. Объединение их на базе одной площадки поможет привлечь туристов в регионы.

Знакомство путешественника с новыми местами через игровой формат начало набирать популярность несколько лет назад. Квесты превратились в альтернативу экскурсиям, они помогают лучше узнать город. Для участия нужно скачать приложение на мобильный телефон. Предлагается выбрать пешеходный или автомобильный маршруты, а также тематику.

Познавательно-развлекательные квесты проводятся в Москве, Санкт-Петербурге и Анапе. Однако городскими играми занимаются только отдельные частные компании, фирмы или блогеры.

Формат квестов и викторин на знание города нравится семьям с детьми школьного возраста и студентам. Об этом рассказала директор по развитию и коммуникациям сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru Оксана Шустикова, сообщил «ПолитЭксперт».

«Так, мы впервые узнали на выставке про игру „5 вопросов“. Один из наших коллег так заинтересовался ей, что решил сделать подобную и в Крыму. Все это очень увлекает — это азартно и расширяет кругозор», — отметила она.

Сейчас в России направление активно развивается уже на государственном уровне. В Ярославле разработан квест-паспорт путешественников по Золотому кольцу. Благодаря ему отдыхающие могут самостоятельно изучить города по маршруту. При посещении туристических объектов они должны сделать в квест-паспорте пометку. После прохождения маршрута выдается приз с символикой Золотого кольца.

Квест разрабатывают также и в Калининграде. Путешественнику предложат выбрать персонажа игры и пройти интерактивный тест. В процессе игры человек ознакомится с интересными фактами о регионе, рассказал министр культуры и туризма области Андрей Ермак.

Любые игровые форматы имеют хорошую перспективу для развития регионов, отметил директор по развитию Get in Russia Константин Маслов. Они будут интересны российским путешественниками и иностранцам.

«Азарт — неотъемлемая составляющая человеческой натуры, и увлеченный предложенной игрой турист точно будет более лояльным к продукту. Поэтому идея, безусловно, интересная», — уточнил эксперт.

Для развития квест-туризма нужна поддержка со стороны всех регионов. На базе платформы Get in Russia планируется создание общероссийского портала о туризме с привлечением информационных ресурсов региональных министерств.