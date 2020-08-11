Топ мест около Москвы для экстремального, красивого и сытного отдыха от трэвел-блогера
Веревочный парк NORWAY PARK, г. Красногорск
Подходит для:
- любителей экстрима
- семейного отдыха
- школьных групп
- корпоративного отдыха
- детей от 4-х лет
В будни взрослый билет в парк стоит 1000 рублей, детский — 600. В выходные вход для взрослых — 1200 рублей, для детей — 750.
«Веревочный парк находится на свежем воздухе. То, что нужно после долгого пребывания в четырех стенах. Ну и, во-вторых, и это основная причина, активный вид спорта», — делится трэвел-блогер.
В парке обустроены пять трасс разной сложности. Есть подходящие для 4-летних детей — почти у земли, и для взрослых экстремалов — на высоте восьмиэтажного дома. Мосты из веревок и брусьев, сетки и канаты натянуты между, а где-то и над деревьями. Будьте готовы к тому, что какое-то из препятствий покажется вам непреодолимым.
«Я прошла 2/3 синей трассы. Она для новичков. Но находясь в 10 метрах над землей, опираясь на подвешенные с помощью тросов деревянные брусья, начинаешь паниковать. Я спустилась и продолжила прохождение трассы только после небольшой передышки», — рассказала корреспондент «360» Дария Сенникова.
Главное, что трассы в парке сделаны на высочайшем уровне в плане безопасностиПавел Макаровтрэвел-блогер
В парке применяется непрерывная страховочная система. Она исключает возможность случайно отстегнуться от страховочного троса и упасть. Кроме того, в парке соблюдаются все меры защиты от коронавируса. На входе и у точек общепита есть антисептики, маски.
«Этому парку я отдаю первое место в подборке лучших развлечений Красногорска», — подытожил трэвел-блогер.
Музей техники Вадима Задорожного, пос. Архангельское, Красногорский округ
Подходит для:
- всех членов семьи любого возраста
Стоимость билетов для взрослых 500 рублей, для детей и льготных категорий — 300 рублей.
«Музей техники Вадима Задорожного — самый крупный из подобных музеев России. Год основания — 2008. Здесь более 1000 экспонатов. Например, машина, на которой мог ездить Иосиф Сталин. Есть и личный автомобиль Юрия Гагарина. Еще — военная техника, в том числе самолеты. Также есть паровозы. Плюс здесь развивается космическое направление», — рассказал трэвел-блогер.
Отметим, что в музее, как и в других подмосковных местах для отдыха, соблюдаются все меры защиты от коронавируса.
Ресторан грузинской кухни в Галиево, Красногорский округ
«Мы выбрали недорогое, но очень популярное кафе грузинской кухни. Здесь щедрые порции, красивый интерьер и вежливый персонал. Оно находится сразу за Красногорском», — рассказала корреспондент телеканала «360».
«Грузинский салат, сациви из индейки, нарезка шашлыка из мяса пяти видов, грузинские закуски… Все вкусно! Ничем не отличается от того, что я пробовал в Грузии», — отметил Павел Макаров.
В кафе бесплатно выдают маски и перчатки. Рассадка позволяет выдерживать социальную дистанцию между гостями.