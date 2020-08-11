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    11 августа 2020, 23:20

    Топ мест около Москвы для экстремального, красивого и сытного отдыха от трэвел-блогера

    Анастасия Максимовских , Дария Сенникова , Екатерина Бутовская

    Цены, комфорт и безопасность — три главных критерия для любого путешествия, даже если оно запланировано только на пару-тройку часов. Автор популярного Instagram-блога Павел Макаров, который объездил 74 страны, рассказал про любимые места для отдыха в ближайшем Подмосковье.
    Топ мест около Москвы для экстремального, красивого и сытного отдыха от трэвел-блогера

    Веревочный парк NORWAY PARK, г. Красногорск

    Подходит для:

    • любителей экстрима
    • семейного отдыха
    • школьных групп
    • корпоративного отдыха
    • детей от 4-х лет

    В будни взрослый билет в парк стоит 1000 рублей, детский — 600. В выходные вход для взрослых — 1200 рублей, для детей — 750.

    «Веревочный парк находится на свежем воздухе. То, что нужно после долгого пребывания в четырех стенах. Ну и, во-вторых, и это основная причина, активный вид спорта», — делится трэвел-блогер.

    Топ мест около Москвы для экстремального, красивого и сытного отдыха от трэвел-блогера | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    В парке обустроены пять трасс разной сложности. Есть подходящие для 4-летних детей — почти у земли, и для взрослых экстремалов — на высоте восьмиэтажного дома. Мосты из веревок и брусьев, сетки и канаты натянуты между, а где-то и над деревьями. Будьте готовы к тому, что какое-то из препятствий покажется вам непреодолимым.

    «Я прошла 2/3 синей трассы. Она для новичков. Но находясь в 10 метрах над землей, опираясь на подвешенные с помощью тросов деревянные брусья, начинаешь паниковать. Я спустилась и продолжила прохождение трассы только после небольшой передышки», — рассказала корреспондент «360» Дария Сенникова.

    Главное, что трассы в парке сделаны на высочайшем уровне в плане безопасности

    Павел Макаровтрэвел-блогер

    В парке применяется непрерывная страховочная система. Она исключает возможность случайно отстегнуться от страховочного троса и упасть. Кроме того, в парке соблюдаются все меры защиты от коронавируса. На входе и у точек общепита есть антисептики, маски.

    Топ мест около Москвы для экстремального, красивого и сытного отдыха от трэвел-блогера | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Этому парку я отдаю первое место в подборке лучших развлечений Красногорска», — подытожил трэвел-блогер.

    Музей техники Вадима Задорожного, пос. Архангельское, Красногорский округ

    Подходит для:

    • всех членов семьи любого возраста

    Стоимость билетов для взрослых 500 рублей, для детей и льготных категорий — 300 рублей.

    Топ мест около Москвы для экстремального, красивого и сытного отдыха от трэвел-блогера | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    «Музей техники Вадима Задорожного — самый крупный из подобных музеев России. Год основания — 2008. Здесь более 1000 экспонатов. Например, машина, на которой мог ездить Иосиф Сталин. Есть и личный автомобиль Юрия Гагарина. Еще — военная техника, в том числе самолеты. Также есть паровозы. Плюс здесь развивается космическое направление», — рассказал трэвел-блогер.

    Топ мест около Москвы для экстремального, красивого и сытного отдыха от трэвел-блогера | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Отметим, что в музее, как и в других подмосковных местах для отдыха, соблюдаются все меры защиты от коронавируса.

    Ресторан грузинской кухни в Галиево, Красногорский округ

    «Мы выбрали недорогое, но очень популярное кафе грузинской кухни. Здесь щедрые порции, красивый интерьер и вежливый персонал. Оно находится сразу за Красногорском», — рассказала корреспондент телеканала «360».

    «Грузинский салат, сациви из индейки, нарезка шашлыка из мяса пяти видов, грузинские закуски… Все вкусно! Ничем не отличается от того, что я пробовал в Грузии», — отметил Павел Макаров.

    Топ мест около Москвы для экстремального, красивого и сытного отдыха от трэвел-блогера | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    В кафе бесплатно выдают маски и перчатки. Рассадка позволяет выдерживать социальную дистанцию между гостями.

    Новости SMI.FM